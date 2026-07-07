Ευρωκοινοβούλιο: Έρευνα για το ακροδεξιό κόμμα ESN - Επί τάπητος η αναστολή χρηματοδότησης

Σε βίντεο ένας Σλοβάκος ευρωβουλευτής συνέκρινε έναν Σουδανό μετανάστη με έναν «αηδιαστικό, ελεεινό ψυχοπαθή».

Αντιμεταναστευτικά βίντεο, χλευαστικές αναρτήσεις για μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε σήμερα έρευνα για να εξακριβώσει αν η πολιτική οικογένεια της γερμανικής Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και την γαλλικής «Ανακατάκτησης» του Ερίκ Ζεμούρ σέβονται τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναστολή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην πολιτική ομάδα της Ευρώπης των Κυρίαρχων Εθνών (ESN).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία μετά την έκθεση της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα που κατέγραφε μια σειρά αναρτήσεων και δηλώσεων μελών της ESN. Μεταξύ αυτών ήταν το βίντεο ενός Σλοβάκου ευρωβουλευτή που συνέκρινε έναν Σουδανό μετανάστη με έναν «αηδιαστικό, ελεεινό ψυχοπαθή» και ένα δελτίο Τύπου βουλγαρικού κόμματος που εξομοίωνε την ομοφυλοφιλία με την παιδεραστία.

Η έκθεση περιλαμβάνει και δύο βίντεο του Γάλλου Ερίκ Ζεμούρ, στο ένα από τα οποία λέει ότι η διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου, τον Οκτώβριο του 2025, είναι ένας «καθημερινός τζιχάντ». Η διαδικασία στοχεύει συγκεκριμένα το ακροδεξιό ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ENS και όχι την ομώνυμη ευρωκοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία μετέχουν η γερμανική AfD και η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Σαρά Κναφό, η σύντροφος του Ερίκ Ζεμούρ.

Με 414 ψήφους υπέρ, 224 κατά και 18 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα να εξακριβώσει εάν το κόμμα ENS συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης: δημοκρατία, κράτος δικαίου και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται μια πρωτοβουλία αυτού του είδους στους κόλπους της ΕΕ.

Εάν από την έρευνα αποδειχθεί ότι το κόμμα δεν σέβεται αυτές τις αξίες, η ENS θα μπορούσε να χάσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που λαμβάνει για τις προεκλογικές εκστρατείες και τα συνέδριά της, ποσά που μπορεί να ανέλθουν στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από την πλευρά του, μάλιστα, το κόμμα ENS υποστηρίζει ότι η διαδικασία είναι πολιτικά υποκινούμενη.

Παρ΄άλληλα, η Κναφό σε αναρτήσεις της έκανε λόγο για «αυθαίρετη άποψη» του ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αξίες. «Αντιταχθείτε στη μετανάστευση, η ΕΕ θα ξεκινήσει έρευνα εναντίον σας. Ιδού, διαπράξαμε έγκλημα γνώμης: απόψεις απαγορεύονται, αν και είναι πλειοψηφία στην Ευρώπη και μια χούφτα άνθρωποι αποφασίζουν τι έχουμε δικαίωμα να λέμε», υποστήριξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ