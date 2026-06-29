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ΥΠΑΑΤ: Καταβολή ενίσχυσης 29,52 εκατ. ευρώ σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

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ΥΠΑΑΤ: Καταβολή ενίσχυσης 29,52 εκατ. ευρώ σε 26.218 παραγωγούς μηδικής
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Η διαδικασία υλοποιήθηκε ψηφιακά μέσω αίτησης στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025, των δεδομένων του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και των προβλεπόμενων διασταυρωτικών ελέγχων.

Ολοκληρώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) προς τους παραγωγούς μηδικής που επλήγησαν από τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε 26.218 δικαιούχους παραγωγούς, ενώ το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ.

Η διαδικασία υλοποιήθηκε ψηφιακά μέσω αίτησης στο myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με αξιοποίηση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025, των δεδομένων του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και των προβλεπόμενων διασταυρωτικών ελέγχων, εξασφαλίζοντας την ταχεία και αξιόπιστη καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα περιορισμού της διακίνησης ζωοτροφών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

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tags:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
ΑΑΔΕ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
Αγροτική Οικονομία
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