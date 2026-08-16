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Ουγγαρία: Δώδεκα νεκροί, τουλάχιστον 10 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο

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Ουγγαρία: Δώδεκα νεκροί, τουλάχιστον 10 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο
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Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία.

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 10 τραυματίστηκαν έπειτα από ανατροπή πολωνικού λεωφορείου τη νύχτα σε αυτοκινητόδρομο στην ανατολική Ουγγαρία, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ σε ανάρτηση στο Facebook.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα κοντά στην πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκχαζα στον αυτοκινητόδρομο όταν συνέβη το δυστύχημα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

"Λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες κυκλοφορίας που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο M3 προς τη Νιρέγκχαζα...εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε χαντάκι και ανατράπηκε. Προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι", ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της.

Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν κατά το δυστύχημα, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

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