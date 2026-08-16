Η Moody’s έχει δημοσιεύσει εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ευρωπαϊκοί καύσωνες του περασμένου καλοκαιριού κόστισαν 43 δισ. ευρώ σε απώλεια οικονομικής παραγωγής.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, τα καφέ στην ιταλική πόλη Πάντοβα υποδέχονται τους πελάτες για ένα ποτό νωρίς το απόγευμα, το λεγόμενο aperitivo, ενθαρρύνοντάς τους να κάθονται έξω και να συναναστρέφονται πριν από το δείπνο. Όπως αναφέρει το Reuters, καθώς η Ευρώπη πλήττεται από το πέμπτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, η παραδοσιακή ώρα του aperitivo, μεταξύ 6 και 7 μ.μ., έχει σχεδόν εξαφανιστεί, καθώς οι άνθρωποι αναζητούν κλιματιζόμενους εσωτερικούς χώρους, περιορίζοντας τις πωλήσεις για πολλές επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Επιπλέον, η ακραία ζέστη συχνά δεν καλύπτεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφήνοντας ένα ολοένα και μεγαλύτερο κενό ασφαλιστικής προστασίας για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Moody’s έχει δημοσιεύσει εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ευρωπαϊκοί καύσωνες του περασμένου καλοκαιριού κόστισαν 43 δισ. ευρώ (50 δισ. δολάρια) σε απώλεια οικονομικής παραγωγής, ενώ οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανήλθαν μόλις σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Στην Πάντοβα, το aperitivo συχνά ξεκινά πλέον αργότερα, «πράγμα που σημαίνει ότι οι εξωτερικοί χώροι, οι βεράντες, οι χώροι έξω... παραμένουν ανεκμετάλλευτοι και άδειοι», δήλωσε η Federica Luni, πρόεδρος της ένωσης επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας APPE Padova.

Σύμφωνα με έρευνα σε περίπου 600 επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας στην πόλη και την επαρχία της, πάνω από το 80% ανέφεραν μείωση του τζίρου κατά περίπου 20% στη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα.

«Μια μείωση 20% εξαλείφει το περιθώριο κέρδους σου», δήλωσε η Luni.

Οι καύσωνες πλήττουν ολοένα περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία, μειώνοντας την παραγωγικότητα, περιορίζοντας τις καταναλωτικές δαπάνες και αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, τέτοιες απώλειες μπορεί να είναι δύσκολο να καλυφθούν, επειδή συχνά προκύπτουν από έμμεσες λειτουργικές διαταραχές και όχι από ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.

«Η ζέστη από μόνη της δεν αποτελεί παραδοσιακά ασφαλιζόμενο κίνδυνο», δήλωσε η Swenja Surminski, διευθύνουσα σύμβουλος για θέματα κλίματος και βιωσιμότητας στη Marsh.

«Η ακραία ζέστη σπάνια προκαλεί καταστροφικές υλικές ζημιές όπως μια πλημμύρα ή μια καταιγίδα. Ωστόσο, η οικονομική και λειτουργική αναστάτωση που προκαλεί μπορεί να είναι εξίσου σοβαρή».

Έρευνα του 2023 σε 9.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής, έδειξε ότι το 28% διέθετε κάλυψη επιχειρηματικής διακοπής εργασιών στο πλαίσιο της ασφάλισης περιουσίας, ενώ το 17% είχε κάλυψη για διακοπή εργασιών χωρίς υλικές ζημιές, η οποία αφορούσε περιστατικά όπως οι απεργίες.

Το κενό ασφαλιστικής προστασίας διευρύνεται καθώς αυξάνεται το οικονομικό κόστος της ακραίας ζέστης. Τα τρένα καθυστερούν, οι αγροτικές αποδόσεις μειώνονται και το κόστος ψύξης των εργοστασίων αυξάνεται, ενώ οι εργαζόμενοι συχνά δυσκολεύονται να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίων θερμοκρασιών.

Μεταξύ των εταιρειών που ανέφεραν επιπτώσεις από τον ζεστό καιρό ή προειδοποίησαν για πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου ήταν η σουηδική εταιρεία εξοπλισμού καταστημάτων ITAB Group, η ιταλική παραγωγός τσιμέντου Buzzi και η γαλλική εταιρεία πληρωμών Worldline.

Σύνθετος κίνδυνος

Η ζέστη συχνά λειτουργεί ως σύνθετος κίνδυνος, αλληλεπιδρώντας με την ξηρασία, τις δασικές πυρκαγιές και τις ελλείψεις νερού, αντί να προκαλεί ένα μεμονωμένο και σαφώς προσδιορίσιμο ζημιογόνο γεγονός. Αυτό καθιστά την πρόβλεψη και την ασφάλισή της δυσκολότερη σε σχέση με άλλες φυσικές καταστροφές.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη, τη γρηγορότερα θερμαινόμενη ήπειρο. Ο Reuters Climate Monitor έδειξε ότι η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη στις 11 Αυγούστου ήταν σχεδόν 10 βαθμούς Κελσίου (18 βαθμούς Φαρενάιτ) υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990.

Στοιχεία που συγκέντρωσε η πλατφόρμα περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων CDP έδειξαν ότι το 35% των εταιρειών που παρακολουθεί η πλατφόρμα αναγνώρισαν τους καύσωνες ως παράγοντα κινδύνου, με τις επιχειρήσεις στους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών, των υποδομών και των τροφίμων να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση.

Παρότι η ασφάλιση μπορεί να καλύψει ορισμένες υλικές ζημιές που συνδέονται με γεγονότα όπως οι διακοπές ηλεκτροδότησης, οι επιχειρήσεις συχνά επισημαίνουν ότι η αποζημίωση κάνει ελάχιστα για να αντισταθμίσει τις απώλειες πωλήσεων και τη μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα.

«Η πραγματική απώλεια είναι τα έσοδα που δεν πραγματοποιούνται και η επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν γίνεται ποτέ εξαιτίας της διακοπής ρεύματος», δήλωσε η Luni.

Για να καλύψουν αυτό το κενό, οι ασφαλιστικές εταιρείες εξετάζουν ολοένα και περισσότερο παραμετρικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία καταβάλλουν αυτόματα αποζημιώσεις όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν προκαθορισμένα όρια. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ασφαλίσεις που βασίζονται στην αποτίμηση της ζημιάς, αυτά τα συμβόλαια δεν απαιτούν χρονοβόρα διαδικασία εκτίμησης των απωλειών.

Η ευρωπαϊκή αγορά παραμετρικής ασφάλισης αναμένεται να φτάσει τα 7,93 δισ. δολάρια έως το 2031, σύμφωνα με έκθεση της KBV Research, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,5% μεταξύ 2025 και 2032.

Τέτοιου είδους ασφαλιστήρια χρησιμοποιούνται ήδη στη γεωργία, όπου η ζέστη μπορεί να μειώσει τις αποδόσεις των καλλιεργειών ή την παραγωγικότητα των ζώων, ενώ ειδικοί του κλάδου βλέπουν περιθώρια επέκτασής τους σε τομείς όπως οι μεταφορές και η προστασία του εργατικού δυναμικού.

«Η παραμετρική ασφάλιση μπορεί πραγματικά να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο Aidan Kerr, επικεφαλής λύσεων του δημόσιου τομέα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στη Swiss Re.

Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να επικεντρωθούν κυρίως στην προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους, ώστε να αντέχουν συχνότερες περιόδους ακραίας ζέστης, μέσω μέτρων όπως η επένδυση σε τεχνολογίες ψύξης, ο επανασχεδιασμός των χώρων εργασίας και η δοκιμή αντοχής των αλυσίδων εφοδιασμού απέναντι σε ακραία σενάρια, δήλωσε η Surminski της Marsh.

«Αναλάβετε δράση για να αποτρέψετε τις απώλειες, αντί να προσπαθείτε να τις αντιμετωπίσετε αφού έχουν ήδη συμβεί.»

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