Ιαπωνία: Στους εννιά οι νεκροί εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών στο Τόκιο

Απ' το φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου, πλημμύρισαν πάνω από 1.000 κατοικίες και προκλήθηκαν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες.

Οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στην ιαπωνική πρωτεύουσα Τόκιο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση NHK, καθώς το φαινόμενο, που χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου, είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες.

Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν παγιδευμένα μέσα σε αυτοκίνητα βυθισμένα σε νερά, άλλα πνιγμένα σε δρόμους, ανέφεραν οι αρχές του νομού Τσιμπά, ο οποίος γειτονεύει με το Τόκιο.

Μετεωρολογικός σταθμός μέτρησε βροχόπτωση 30 και πλέον εκατοστών σε 24 ώρες· ενώ ο Αύγουστος θεωρείται πλέον ο πιο υγρός μήνας που καταγράφτηκε στον νομό τα τελευταία 60 χρόνια, κατά δεδομένα της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

«Πάμε προς επίπεδο έντονης βροχόπτωσης άνευ προηγουμένου», προειδοποιούσε αξιωματούχος του θεσμού κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Πέμπτης.

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έκτοτε, ανέφερε το NHK, που τηρεί δικό του απολογισμό.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα φαινόμενα αυτού του είδους πιο συχνά, αυξάνει τη διάρκεια και την έντασή τους.

Οι βροχές εξώθησαν τις αρχές να κηρύξουν συναγερμούς για κατολισθήσεις ενώ προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης, και στην πρωτεύουσα Τόκιο. Οι μετεωρολόγοι κήρυξαν για πρώτη φορά το ανώτατο επίπεδο συναγερμού για ισχυρές βροχοπτώσεις στον νομό Τσιμπά.

Το πρωί της Παρασκευής, σωρευτικά στην πόλη Τσιμπά η βροχόπτωση είχε ξεπεράσει κατά τρεις και πλέον φορές τις κατακρημνίσεις που καταγράφονται κατά κανόνα όλο τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην ευρύτερη περιοχή, πάνω από 70 σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές εν μέρει, σύμφωνα με τις αρχές του νομού.

Πάνω από 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν.

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για περίπου 1.200 οχήματα που εγκαταλείφθηκαν στους δρόμους και οι αρχές προσπαθούν πλέον να ανασύρουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

