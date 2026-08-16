Ινδονησία: Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών

Από τη δόνηση προκλήθηκε ο θάνατος τουλάχιστον 51 ανθρώπων.

Περίπου 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους αφότου σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε μία περιοχή στην ανατολική Ινδονησία προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων, αποκλεισμούς δρόμων και κατολισθήσεις, δήλωσαν σήμερα οι αρχές.

Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από τον σεισμό που σημειώθηκε χθες Σάββατο το πρωί στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ άλλοι 77 τραυματίστηκαν ελαφρά, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μπέντζαμιν Πάουλους Οκταβιάνους σε σύσκεψη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Ο σεισμός, τον οποίο ακολούθησαν 342 μετασεισμοί, είναι ο πιο φονικός στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας μετά εκείνον του 2022 που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι στη Δυτική Ιάβα.

Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην περιοχή Σίκα εγκατέλειψαν μόνοι τους τα σπίτια τους ή βρίσκονται σε στάδιο, δήλωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.

Μερικοί κάτοικοι της Σίκα έμειναν έξω από σπίτια που κατέρρευσαν σε αυτοσχέδια αντίσκηνα από μουσαμά, ενώ ορισμένοι έλαβαν ιατρική φροντίδα σε αντίσκηνο έξω από νοσοκομείο στην πόλη-λιμάνι Μαουμέρε.

"Έφερα μόνο το σώμα μου" , δήλωσε ο Αμπντούλ Μούτας, 63 ετών, ο οποίος όπως και η οικογένειά του κοιμήθηκαν πάνω σε μουσαμά στη σκιά δέντρων στην πόλη Σίκα. "Τα νερά σηκώνονταν, έτσι τρέξαμε να σωθούμε", είπε, περιγράφοντας την αντίδρασή τους στον σεισμό.

"Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Σίκα δεν τόλμησαν να μείνουν μέσα στα σπίτια, έτσι κοιμήθηκαν σε μια βεράντα ή ένα αντίσκηνο έξω", δήλωσε ο αξιωματούχος της Σίκα Σάιμον Σουμπάντι στο ειδησεογραφικό δίκτυο KompassTV.

Περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε σε ανακοίνωση ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Τέντι Ίντρα Βιτζάγια.

Οι διασώστες έφθασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις, δήλωσε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας. Προς το παρόν δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοουμένων, όμως οι περισσότεροι από αυτούς εγκλωβίστηκαν κάτω από συντρίμμια, και περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ανέφερε η BNPB.

Είκοσι πρατήρια βενζίνης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω διακοπών ρεύματος, δήλωσε η κρατική εταιρία ενέργειας Pertamina.

Η κυβέρνηση της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επαρχία, ανέφερε η BNPB, κάτι που θα επιτρέψει στις αρχές να κινητοποιήσουν πόρους και χρηματοδότηση.

Η περιοχή του σεισμού επλήγη το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών ο οποίος είχε προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε η υπηρεσία γεωφυσικής της Ινδονησίας.

Η Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος 290 εκατομμυρίων ανθρώπων, βρίσκεται στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, μια πολύ ενεργή σεισμικά ζώνη όπου εφάπτονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

