ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριετίας οι γερμανικές επενδύσεις στη χώρα

Οι άμεσες επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκαν κατά σχεδόν δύο τρίτα σε ετήσια βάση, στα 4,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις περιόρισαν τις επενδύσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Οι άμεσες επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκαν κατά σχεδόν δύο τρίτα σε ετήσια βάση, στα 4,3 δισ. ευρώ (5 δισ. δολάρια), σύμφωνα με υπολογισμούς του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου (IW) που είδε το Reuters.

Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από το 2023.

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, αυτό αντιστοιχεί σε πτώση σχεδόν 80%, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία της γερμανικής κεντρικής τράπεζας.

«Αυτό συνεχίζει την πτωτική τάση που είναι εμφανής από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025», δήλωσε στο Reuters η ερευνήτρια του IW, Samina Sultan.

Από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει απειλήσει τις περισσότερες εμπορικές εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών με επιβολή δασμών στις εισαγωγές, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει παραχωρήσεις που θα ευνοούν την Ουάσινγκτον.

Για παράδειγμα, προκειμένου να αποφύγει υψηλούς δασμούς στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε πέρυσι σε μια εμπορική συμφωνία που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, δέσμευση για επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων.

Κατά την πενταετία πριν από την πανδημία COVID-19, οι επενδύσεις γερμανικών εταιρειών στις ΗΠΑ κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 15,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία, δηλαδή σχεδόν τέσσερις φορές υψηλότερες από το επίπεδο του 2026.

Ωστόσο, η περίοδος 2020-2023 επηρεάστηκε από τις «εξαιρετικές συνθήκες» της πανδημίας, δήλωσε η Sultan, με ορισμένα έτη να χαρακτηρίζονται από καθαρές εκροές επενδύσεων.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη σύνθεση των επενδυτικών ροών κατά το 2025 και διαπίστωσαν ότι τόσο τα δάνεια άμεσων επενδύσεων όσο και τα επανεπενδυμένα κέρδη ήταν ασυνήθιστα υψηλά, ενώ τα ίδια κεφάλαια, με τη στενότερη έννοια —δηλαδή το ισοζύγιο νέων επενδύσεων και ρευστοποιήσεων— παρέμειναν κάτω από τον μέσο όρο.

«Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν, επομένως, να επανεπενδύουν στη χώρα τα κέρδη που αποκομίζουν εκεί», δήλωσε η Sultan. «Αυτό δείχνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν συνολικά ελκυστική αγορά».

Ωστόσο, πρόσθεσε, οι εταιρείες διστάζουν να δεσμεύσουν νέο κεφάλαιο.



