Με αναδρομική ισχύ, από 15 Μαρτίου, η επιδότηση 15% στα λιπάσματα

Μία αλλαγή στα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε την Δευτέρα η κυβέρνηση γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Ειδικότερα, η επιδότηση 15% στα λιπάσματα θα έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου, αντί για την 1η Απριλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Αναφορικά με τη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο φόρος στο diesel ανέρχεται στα 41 λεπτά το λίτρο και βάση κοινοτικής οδηγίας η κυβέρνηση θα μπορούσε να τον μειώσει μέχρι τα 33 λεπτά, ενώ απατώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σημείωσε ότι «η αντιπολίτευση δεν έχει πολύ καλή αντίληψη της κατάστασης».

Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε και για τη σύγκριση που γίνεται με τα αντίστοιχα μέτρα που της Ισπανίας, λέγοντας πως «η Ισπανία δίνει οριζόντια 30 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, ενώ η Ελλάδα δίνει 36 λεπτά στα τρία τέταρτα του πληθυσμού. Θεωρήσαμε πιο δίκαιο να δώσουμε περισσότερα σε αυτούς που έχουν ανάγκη».

Σχετικά με το αν τα μέτρα είναι αρκετά ή θα χρειαστούν επιπλέον παρεμβάσεις, ο υπουργός σημείωσε ότι «δεν κάνεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή γιατί δεν ξέρουμε ακόμη που βρισκόμαστε». «Τα μέτρα δεν διαμορφώθηκαν το Σαββατοκύριακο, φυσικά και έχουμε plan b. Η ουσία είναι ότι θα στηρίξεις την κοινωνία και θα είσαι εκεί και σε ενδεχόμενο δεύτερο, τρίτο ή και τέταρτο γύρο της κρίσης», τόνισε.

Αναφορικά με τις τιμές στα ράφια ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «έχουμε ήδη επιβάλει πλαφόν σε βασικά αγαθά». «Ενώ είχαμε και άλλες κρίσεις που δημιούργησαν πληθωριστικές πιέσεις, η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται και αυτό φαίνεται και με τις μειώσεις φόρων», δήλωσε.

Επίσης, αναφέρθηκε και στον φόρο για το ηλεκτρονικό τζόγο ο οποίος θα είναι μόνιμος όπως είπε. «Έχουμε μειώσει 83 φόρους από το 2019. Έχουμε μειώσει και έμμεσους φόρους», επεσήμανε ο υπουργός. Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι με τη μείωση των άμεσων φόρων κερδίζουν περισσότεροι συγκριτικά με τη μείωση των έμμεσων φόρων.

Για την προετοιμασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στη ρήτρα διαφυγής που επιτρέπει σε μια χώρα να αποκλίνει από τους δημοσιονομικούς κανόνες σε έκτακτες καταστάσεις, όπως έγινε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αν χειροτερέψει η κατάσταση θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επεσήμανε.

Για τα σενάρια πρόωρων εκλογών ο κ. Πιερρακάκης ήταν κάθετος λέγοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας μετά τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες.