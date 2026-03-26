Social media και αγροτική ενημέρωση: Δύναμη ή παγίδα;

Στη σύγχρονη ελληνική γεωργία, το πιο απαραίτητο εργαλείο στην καμπίνα του τρακτέρ δεν είναι μόνο το GPS, αλλά και το smartphone. Η εποχή όπου η αγροτική ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων περιορίζονταν αποκλειστικά στο καφενείο του χωριού ή στο τοπικό γραφείο του συνεταιρισμού, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά: Σύμφωνα με την πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ε.Ε. (JRC Report JRC141259, 2025), ένα συντριπτικό 93% των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων χρησιμοποιεί πλέον τουλάχιστον ένα εργαλείο IT ή ψηφιακό λογισμικό - συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών επικοινωνίας, social media και καιρού. Η έρευνα κάλυψε 1.444 αγρότες από 9 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2024.

Σήμερα, το αγροτικό «καφενείο» είναι ψηφιακό, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και φιλοξενείται σε ομάδες του Facebook, σε βίντεο του TikTok και σε κλειστά γκρουπ στο Viber. Αυτός ο εκδημοκρατισμός της πληροφορίας αποτελεί αναμφισβήτητα μια δομική αλλαγή για το εγχώριο agribusiness. Είναι όμως μια εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση ή μια δυνητική παγίδα;

Το θετικό πρόσημο: Ταχύτητα, εξωστρέφεια και αποκέντρωση

Από την πλευρά των ευκαιριών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προσφέρει στον πρωτογενή τομέα μια πρωτοφανή ταχύτητα δικτύωσης. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση του JRC, οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία τα αξιοποιούν πρωτίστως για επικοινωνία, ενημέρωση αγοράς και παρακολούθηση τιμών - και όχι απλώς για ψυχαγωγία.

Άμεση ροή δεδομένων: Σε κλειστές κοινότητες χιλιάδων μελών (π.χ. ομάδες βαμβακοπαραγωγών ή δενδροκαλλιεργητών στο Facebook), οι παραγωγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των τιμών στα διεθνή χρηματιστήρια εμπορευμάτων ή για τις τάσεις ζήτησης. Αυτή η άρση της «ασυμμετρίας πληροφόρησης» επιτρέπει στον αγρότη να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους εμπόρους.

Διάχυση τεχνογνωσίας: Μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, ένας παραγωγός στη Θεσσαλία μπορεί να δει πρακτικές που εφαρμόζει ένας συνάδελφός του στην Ιταλία - ανταλλάσσοντας, για παράδειγμα, εμπειρίες για ανθεκτικές ποικιλίες σκληρού σίτου σε συνθήκες ξηρασίας - καταργώντας τα γεωγραφικά σύνορα.

Η παγίδα: Η παραπληροφόρηση και το οικονομικό κόστος της φήμης

Η άλλη όψη του νομίσματος, ωστόσο, κρύβει σημαντικούς κινδύνους που μπορούν να κοστίσουν ακριβά. Η έκθεση του JRC αναδεικνύει ένα κρίσιμο οξύμωρο: ενώ το 93% χρησιμοποιεί γενικά ψηφιακά εργαλεία, η υιοθέτηση εξειδικευμένων τεχνολογιών Γεωργίας Ακριβείας παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα - με το κόστος απόκτησης και την έλλειψη δεξιοτήτων να αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης συχνά υποκαθιστά την ακριβή, επιστημονική μέτρηση με τη «δωρεάν» αλλά ανεξέλεγκτη ψηφιακή φήμη.

Οικονομική ανασφάλεια - Το παράδειγμα των επιδοτήσεων: Το πιο συχνό φαινόμενο παραπληροφόρησης αφορά τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια ανώνυμη ανάρτηση σε ένα γκρουπ του τύπου «αύριο το απόγευμα μπαίνουν τα χρήματα» αρκεί για να δημιουργήσει ψευδείς προσδοκίες και πανικό. Ο παραγωγός ρυθμίζει επιταγές και αγορές εφοδίων με βάση μια ψηφιακή φήμη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται συχνά οικονομικά εκτεθειμένος.

Οι «ψηφιακοί γεωπόνοι»: Η υιοθέτηση καλλιεργητικών πρακτικών ή η χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων βασισμένη αποκλειστικά σε συμβουλές αγνώστων στα σχόλια μιας πλατφόρμας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Ένα ακατάλληλο μείγμα ραντίσματος που προτάθηκε σε ένα φόρουμ μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή μιας παραγωγής χιλιάδων ευρώ ή σε υπέρβαση των ορίων υπολειμμάτων φαρμάκων (MRLs), βγάζοντας το προϊόν εκτός αγοράς.

Συμπέρασμα

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ούτε πανάκεια ούτε κατάρα για την ελληνική γεωργία. Είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο. Το αν θα λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης ή ως επιταχυντής προβλημάτων εξαρτάται αποκλειστικά από τον ψηφιακό γραμματισμό των ίδιων των παραγωγών.

Ο σύγχρονος αγρότης, που διαχειρίζεται μια επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου, οφείλει να χρησιμοποιεί τα social media ως πηγή ερεθισμάτων, αλλά όχι ως ευαγγέλιο. Η τελική λήψη των αποφάσεων πρέπει να βασίζεται πάντα σε επίσημα θεσμικά δεδομένα και στην καθοδήγηση πιστοποιημένων γεωτεχνικών. Η μετάβαση στη νέα εποχή δεν απαιτεί μόνο έξυπνα κινητά, αλλά πρωτίστως έξυπνα φίλτρα πληροφόρησης.