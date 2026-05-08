Δεύτερη εβδομάδα κερδών στις ευρωαγορές

Απώλειες 3,9% για τη μετοχή της Commerzbank. Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές. Σχεδόν διψήφια πτώση για Rheinmetall

«Πράσινη» βάφτηκε η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παίρνοντας την σκυτάλη από τον ισχυρό Απρίλιο, παρόλο που ο Τραμπ έδωσε προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για να επικυρωθεί η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ, απειλώντας παράλληλα με αύξηση των δασμών εάν αυτό δε συμβεί. Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,77% στις 611,56 μονάδες και ο δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 1,01% στις 5.912 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 1,44% στις 24.307 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε πτώση 0,43% στις 10.223 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώθηκε 1,09% και τις 8.112 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε αμετάβλητος 0,00% στις 49.289 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κατρακύλησε 0,95% στις 17.889 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Commerzbank έκλεισε την Παρασκευή με πτώση 3,9%, αφού η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 1,36 δισ. ευρώ στο α' τρίμηνο ενώ θα περικόψει 3.000 θέσεις εργασίας. Η CEO, Μπετίνα Ορλόπ τόνισε ότι η Commerzbank θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μετόχων καθώς συνεχίζει να αντιστέκεται στην προσπάθεια εχθρικής εξαγοράς από το ιταλικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, UniCredit.

Οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές επίσης δέχτηκαν πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ο τίτλος του γερμανικού αμυντικού γίγαντα, Rheinmetall κατέπεσε 9,9%, ενώ ο κατασκευαστής ανταλλακτικών αρμάτων μάχης Renk σημείωσε πτώση 5,89%. Ο ιταλικός αμυντικός πυλώνας Leonardo αποδυναμώθηκε 3,17%.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει τη δική της πλευρά της Ιστορικής Εμπορικής Συμφωνίας», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη τον περασμένο Ιούλιο και προβλέπει ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. «Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία έως τα 250ά γενέθλια της χώρας μας, δυστυχώς όμως οι δασμοί θα αυξηθούν αμέσως μετά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», πρόσθεσε.