Goldman Sachs για ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων από 0,25% Απρίλιο και Ιούνιο

Δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, αναμένει από την ΕΚΤ η Goldman Sachs.

Ο επενδυτικός οίκος «συστρατεύεται» με τις JP Morgan και Barclays, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρώπης καλούνται να αντιμετωπίζουν ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται πως η χρηματιστηριακή τράπεζα ανέμενε ότι η ΕΚΤ θα διατηρούσε σταθερά τα επιτόκια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της τον Μάρτιο, η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκιά της αμετάβλητα, αλλά διεμήνυσε ότι παρακολουθεί στενά τους κινδύνους για ανάπτυξη και πληθωρισμό που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και είναι έτοιμη να δράσει εάν χρειαστεί.