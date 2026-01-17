Πώς το IRIS άλλαξε τον τρόπο που πληρώνουμε - Από το «θα φανούν αύριο» στο «τώρα»

Το 2025 ήταν η χρονιά που φάνηκε ξεκάθαρα ότι κάτι έχει αλλάξει οριστικά στον τρόπο που πληρώνουμε στην Ελλάδα. Τα χρήματα κινούνται πιο γρήγορα, πιο απλά και πιο φυσικά από ποτέ, με τη ΔΙΑΣ να «πατά γκάζι».

Το 2025 ήταν η χρονιά που φάνηκε ξεκάθαρα ότι κάτι έχει αλλάξει οριστικά στον τρόπο που πληρώνουμε στην Ελλάδα. Όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη και στην καθημερινότητα. Τα χρήματα κινούνται πιο γρήγορα, πιο απλά και πιο φυσικά από ποτέ, με σημείο αναφοράς τη ΔΙΑΣ μέσω του IRIS.

Μέσα στο 2025 πέρασαν από το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ πάνω από 540 εκατ. συναλλαγές. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πληρωμές κάθε μέρα, με συνολική αξία αυτών να ξεπερνά τα 544 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της ΔΙΑΣ.

Και δεν ήταν μόνο ο όγκος. Ήταν και η αντοχή του συστήματος. Σε ημέρες με πολύ αυξημένη κίνηση, όπως στις 24 Νοεμβρίου, η ΔΙΑΣ διαχειρίστηκε μέχρι και 6 εκατ. συναλλαγές σε μία μόνο μέρα, δείχνοντας ότι η υποδομή «κρατάει», ακόμα και όταν όλα «τρέχουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Οι άμεσες πληρωμές παίρνουν κεφάλι

Η μεγάλη αλλαγή φαίνεται στις άμεσες πληρωμές. Αυτές που στέλνεις χρήματα και φτάνουν σχεδόν αμέσως, χωρίς αναμονές και «θα φανούν αύριο». Το 2025 οι instant πληρωμές εκτοξεύτηκαν: πάνω από 122 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες σχεδόν κατά 73% σε σχέση με το 2024. Πλέον, περισσότερες από μία στις τέσσερις μεταφορές χρημάτων γίνονται άμεσα. Και αυτό δεν είναι απλώς τεχνολογική πρόοδος. Είναι αλλαγή νοοτροπίας. Ο κόσμος συνηθίζει στο «τώρα», όχι στο «σε λίγο».

IRIS: Ευκολία και συνήθεια

Σε όλη αυτή την εικόνα, το IRIS έχει γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Για εκατομμύρια ανθρώπους, το «στείλε μου IRIS» έχει αντικαταστήσει IBAN, μετρητά και «θα στα δώσω μετά». Το 2025 πάνω από 4,3 εκατ. χρήστες έκαναν χρήση του IRIS για πληρωμές από άτομο σε άτομο, με τις συναλλαγές να αυξάνονται σχεδόν κατά 90% μέσα σε έναν χρόνο. Ταυτόχρονα, το IRIS μπήκε για τα καλά και στην επαγγελματική ζωή. Πάνω από 580.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις πληρώνονται πλέον μέσω IRIS, ενώ το σύστημα χρησιμοποιείται τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και σε e-shops, με παρουσία σε περίπου 1,2 εκατομμύρια POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα. Με λίγα λόγια, το IRIS δεν είναι πια «κάτι καινούργιο». Είναι εργαλείο καθημερινής δουλειάς.

Περισσότερη ευελιξία, μεγαλύτερα όρια

Όταν ένα σύστημα το χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι, ακολουθούν και οι προσαρμογές. Έτσι, από τις 15 Ιανουαρίου 2026, τα ημερήσια όρια συναλλαγών IRIS διπλασιάστηκαν. Οι χρήστες μπορούν πλέον να στέλνουν έως 1.000 ευρώ την ημέρα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες, καλύπτοντας πολύ πιο ρεαλιστικές ανάγκες της καθημερινότητας και της δουλειάς. Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς τεχνική. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στη χρήση του IRIS και στον τρόπο που ο κόσμος το έχει ενσωματώσει στη ζωή του.

Πέρα από τις άμεσες πληρωμές, το 2025 ήταν χρονιά ανάπτυξης συνολικά για τη ΔΙΑΣ. Πάγιες εντολές, πληρωμές με QR ή RF, αλλά και διατραπεζικές συναλλαγές μέσω ΑΤΜ κινήθηκαν ανοδικά. Μάλιστα, οι συναλλαγές στα ΑΤΜ αυξήθηκαν σχεδόν κατά 28%, δείχνοντας ότι το οικοσύστημα δεν είναι μονοδιάστατο, αλλά λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι η ψηφιακή πληρωμή δεν αντικαθιστά απλώς το παλιό. Το συμπληρώνει, το εξελίσσει και το κάνει πιο ανθεκτικό.

Οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν είναι πια «το μέλλον που έρχεται». Είναι το παρόν που τρέχει. Και το τρέχει γρήγορα. Η ΔΙΑΣ, ως εθνική υποδομή πληρωμών, βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αλλαγής, εξασφαλίζοντας ότι τα χρήματα κινούνται με ασφάλεια, ταχύτητα και διαφάνεια.