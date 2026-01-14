Δημόσιο χρέος: Η επιτυχία του 10ετούς ομολόγου και οι νέες έξοδοι στις αγορές

Η θεαματική επενδυτική ζήτηση για το 10ετές ομόλογο που εξέδωσε χθες η Ελλάδα, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ με προσφορές 49,5 δισ. ευρώ φέρνει πιο κοντά το σενάριο νέων εκδόσεων μέσα στους επόμενους μήνες.

Η θεαματική επενδυτική ζήτηση για το 10ετές ομόλογο που εξέδωσε χθες η Ελλάδα, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ με προσφορές 49,5 δισ. ευρώ, ενισχύει τη θέση της χώρας μας στην αγορά κρατικών ομολόγων φέρνοντας πιο κοντά το σενάριο νέων εκδόσεων μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με παρατηρητές της αγοράς δεν αποκλείεται να επαναληφθεί αυτό που έγινε και πέρσι, όπου ο ΟΔΔΗΧ είχε «ξεμπερδέψει» με τις εκδόσεις νέων ομολόγων μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το 2025 ο ΟΔΔΗΧ είχε προχωρήσει σε τρεις νέες εκδόσεις αντλώντας 4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο με 10ετές ομόλογο, και 2 δισ. και 1 δισ. τον Μάρτιο με ένα 15ετές και ένα 30ετές ομόλογο. Παράλληλα προχώρησε και σε τρεις δημοπρασίες (επανεκδόσεις) ομόλογων μια τον Φεβρουάριο για 250 εκατ. ευρώ, μια τον Απρίλιο για 200 εκατ. ευρώ και μια τον Σεπτέμβριο για 250 εκατ. ευρώ.

Εξάλλου, με την έκδοση του 10ετούς ο ΟΔΔΗΧ κάλυψε με το «καλημέρα» της χρονιάς το 50% των δανειακών αναγκών των 8 δισ. ευρώ για το 2026. Πέρσι είχε αντλήσει από τρεις κοινοπρακτικές εκδόσεις και τις τρεις δημοπρασίες ένα συνολικό ποσό 7,7 δισ. ευρώ.

Η αλλαγή πίστας και τα ραντεβού με τους Οίκους

Ώθηση στα σχέδια του ΟΔΔΗΧ δίνει η χθεσινή έκδοση που δείχνει πως η χώρα μας αλλάζει πίστα βασιζόμενη: Πρώτον, στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής της αξιολόγησης εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Δεύτερον, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις. Τρίτον, στη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, τις πρόωρες αποπληρωμές των μνημονιακών δανείων και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα των περίπου 40 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες κινήσεις του ΟΔΔΗΧ θα καθοριστούν από την στρατηγική που έχει χαράξει για ενίσχυση της πρόσβασης στις αγορές, στη διατήρηση της ρευστότητας στην αγορά ομολόγων και την εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων αλλά και στην ενίσχυση του επενδυτικού μίγματος με μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών «real money» επενδυτών.

Ρόλο θα παίξουν και οι νέες αξιολογήσεις για το ελληνικό χρέος που ξεκινούν στις 6 Μαρτίου με την DBRS. Την σκυτάλη παίρνει η Moody’s στις 13 Μαρτίου και ακολουθούν η Scope στις 20 Μαρτίου, η S&P στις 24 Απριλίου και η Fitch στις 8 Μαΐου.

Τα ρεκόρ του 10ετούς ομολόγου

Το νέο 10ετές ομόλογο που εξέδωσε χθες το ελληνικό Δημόσιο μέσα σε δύο ώρες συγκέντρωσε το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει σημειωθεί ποτέ για ελληνικό κρατικό τίτλο. Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν πάνω από 325 επενδυτικοί λογαριασμοί από όλον τον κόσμο, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν κατά 12,4 φορές το τελικό ποσό της έκδοσης.

Η θεαματική προσφορά είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το πόσο στα 4 δισ. ευρώ κλείνοντας την έκδοση χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί σε ελληνικό 10ετές ομόλογο. Από την αρχική καθοδήγηση των 60-65 μονάδων βάσης αρχικά το spread μειώθηκε σε περίπου 60 στα μέσα της διαδικασίας, πριν κλείσει τελικά στις 58 μονάδες βάσης έναντι των mid-swaps.

Η τελική απόδοση του νέου 10ετούς διαμορφώθηκε στο 3,47% στις 60,9 μονάδες βάσης διαφορά από την απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου. Παρουσιάζει δηλαδή ένα spread που είχαμε να δούμε πριν από την κρίση, όταν η χώρα μας είχε βαθμολογία A+ από τους οίκους αξιολόγησης.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό μίγμα το 74% πήγε σε θεσμικούς επενδυτές (διαχειριστές κεφαλαίων, συνταξιοδοτικά ταμεία το 22% σε τράπεζες και μόλις το 4% σε hedge funds. Το 91% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές κυρίως από Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (49%).