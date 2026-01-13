Οικονομία | Ελλάδα

Επιτυχημένη η πρώτη φετινή έξοδος της Ελλάδας στις αγορές - Οι προσφορές έφτασαν τα 51 δισ. ευρώ

Το ελληνικό Δημόσιο άντλησε το ποσό των 4 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 50% των φετινών αναγκών.

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η έκδοση του νέου 10ετούς ελληνικού ομολόγου.

Το ελληνικό Δημόσιο βγήκε για πρώτη φορά φέτος στις αγορές, με σκοπό να αντλήσει ένα ποσό κοντά στα 3 δισ. ευρώ. Ωστόσο το μέγεθος της προσφοράς ήταν τέτοιο, που επέτρεψε στον ΟΔΔΗΧ να αντλήσει ποσό κατά 33% μεγαλύτερο και, μάλιστα, με κόστος μικρότερο από το κάτω όριο του αρχικού guidance.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 51 δισ. ευρώ, με το ελληνικό Δημόσιο να αντλεί τελικά το ποσό των 4 δισ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι το εκδοτικό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ για το 2026 προβλέπει εκδόσεις της τάξης των 8 δισ. ευρώ, αυτό σημαίνει ότι ήδη με τη σημερινή έκδοση καλύφθηκε το 50% των φετινών αναγκών.

Σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση, το αρχικό guidance κινείτο στην περιοχή του 3,47%-3,52% (mid - swaps + 60-65 μονάδες βάσης). Τελικά μειώθηκε στο mid - swaps+ 58 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά στο 3,45%-3,46%.

Την έκδοση «έτρεξαν» οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe, J.P. Morgan και Morgan Stanley.

tags:
ΟΔΔΗΧ
Ομόλογα
