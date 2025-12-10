Σε υψηλό 16 ετών οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως - Τι ανησυχεί τους traders

Υπάρχουν ανησυχίες ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων -από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία- ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Fed, οι αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων έχουν σκαρφαλώσει σε επίπεδα που είχαν να δουν από το 2009, αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων -από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία- ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Οι αποδόσεις στον δείκτη μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων του Bloomberg έχουν επιστρέψει σε υψηλά 16 ετών, με τα στοιχήματα των χρηματαγορών να επιβεβαιώνουν το κλίμα αυτό. Οι traders πλέον δεν αναμένουν ουσιαστικά καμία περαιτέρω μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ προεξοφλούν με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα μια αύξηση επιτοκίων στην Ιαπωνία μέσα στον μήνα και δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης στην Αυστραλία το επόμενο έτος.

Ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται μείωση επιτοκίων από τη Fed την Τετάρτη, το οικονομικό τοπίο εξελίσσεται ταχύτατα. Οι αποδόσεις των 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν επιστρέψει σε υψηλά πολλών μηνών, καθώς οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τη νομισματική πολιτική, τον πληθωρισμό και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Ο δείκτης τιμών που προτιμά η Fed αυξήθηκε στο 2,8% τον Σεπτέμβριο, σχεδόν μια πλήρη ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας. Οι ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία του επόμενου Προέδρου της Fed ωθούν ορισμένους επενδυτές να ενσωματώσουν ένα risk premium στην καμπύλη των Treasuries, ενώ και οι ανάγκες δανεισμού για κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος των 1,8 τρισ. δολαρίων ασκούν πίεση στα ομόλογα.

«Ένα “disappointment trade” εξελίσσεται σε πολλές ανεπτυγμένες αγορές», καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι οι κύκλοι μειώσεων επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών ενδέχεται να φτάνουν στο τέλος τους, γράφει ο Robert Tipp, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων και υπεύθυνος για τα παγκόσμια ομόλογα στην PGIM Fixed Income. Οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις, με το ενδεχόμενο τερματισμού του κύκλου χαλάρωσης της Fed να είναι πλέον ορατό, προσθέτει.

Η στροφή της αγοράς αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη πεποίθηση ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων -που ξεκίνησε πέρυσι για να τονώσει την ανάπτυξη, ωθώντας τα παγκόσμια χρηματιστήρια σε ιστορικά υψηλά και ενισχύοντας τις τιμές των ομολόγων- πλησιάζει στο τέλος του. Οι επενδυτές σε ομόλογα πλέον εξετάζουν τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης, αξιολογούν τους πληθωριστικούς κινδύνους εν μέσω του εμπορικού πολέμου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και παρακολουθούν την εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους από το Τόκιο έως το Λονδίνο.