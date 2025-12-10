Πού ποντάρει για το 2026 η Coca-Cola 3Ε

Στον εμπλουτισμό του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, επενδύοντας στην καινοτομία και τη διεύρυνση των επιλογών για το καταναλωτικό κοινό αναμένεται να εστιάσει το 2026 η Coca-Cola Τρία Έψιλον, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της να αποτελεί βασικό συνεργάτη για τους πελάτες της 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Στον εμπλουτισμό του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, επενδύοντας στην καινοτομία και τη διεύρυνση των επιλογών για το καταναλωτικό κοινό αναμένεται να εστιάσει το 2026 η Coca-Cola Τρία Έψιλον, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον στόχο της να αποτελεί βασικό συνεργάτη για τους πελάτες της 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Όπως επισημάνθηκε στο περιθώριο εκδήλωσης το βράδυ της Τρίτης, η ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου θα έρθει μέσω της προσθήκης νέων γεύσεων σε υπάρχουσες κατηγορίες, ενώ στόχος είναι τα νέα προϊόντα να έχουν τοποθετηθεί στην αγορά έως το καλοκαίρι του 2026.

Δύσκολη χρονιά για το HORECA, «ανεβαίνει» το ράφι

Σύμφωνα με τα στελέχη του ομίλου, το 2025 υπήρξε μια απαιτητική χρονιά για το κανάλι της HORECA, καθώς, όπως όλα δείχνουν, η ισχυρή τουριστική κίνηση της εφετινής περιόδου δεν φαίνεται να έδωσε ώθηση και στην κατανάλωση.

«Οι τουρίστες πράγματι αυξήθηκαν αλλά δεν έχουν αυξηθεί οι δαπάνες», τονίστηκε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να είναι για την ώρα ασφαλής, καθώς δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί τα δεδομένα του τελευταίου τετραμήνου του έτους.

Στον αντίποδα και παρά τις πιέσεις στο κανάλι της HOFECA, καταγράφεται θετική εικόνα στο ράφι των σούπερ μάρκετ, με τις επιδόσεις στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων να λειτουργούν αντισταθμιστικά, καθώς φαίνεται πως υπάρχει μια ανάπτυξη της τάξης του 4-5%.

Πατάει «γκάζι» στην καινοτομία

Μέσα σε ένα διαρκώς ευμετάβλητο περιβάλλον, ο όμιλος επιχειρεί, με μια σειρά από στρατηγικές κινήσεις, να ισχυροποιήσει έτι περαιτέρω τη θέση του στην αγορά των καταναλωτικών αγαθών.

Στο μέτωπο της καινοτομίας θεωρείται κρίσιμη η πρόσφατη επένδυση ύψους 350.000 ευρώ στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D Centre).

Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, η επένδυση των 350.000 ευρώ αναδεικνύει το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του ομίλου σε έναν σημαντικό κόμβο καινοτομίας για το 24/7 χαρτοφυλάκιό του.

Το R&D Centre βρίσκεται στην Κηφισιά, στο 15ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας και υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη σε κατηγορίες προϊόντων όπως χυμοί, νερό, σνακ, γάλα για τα εμπορικά σήματα Amita, Fruice, Deep River Rock Water, Λανίτης, Next που κυκλοφορούν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Σερβία, Ιταλία, και Αλβανία. Ειδικά για την Ελλάδα, έχει συμβάλει ήδη στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εμβληματικών brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον και θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα σήματα Amita, Amita Motion, Frulite, Avra, Tsakiris Chips.

Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και νέων σύγχρονων υποδομών.

Να σημειωθεί εδώ ότι στην Ελλάδα, η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ξεκίνησε το 1983, με πρώτη μεγάλη καινοτομία τη δημιουργία του χυμού Amita της Coca-Cola Τρία Έψιλον, του πρώτου συσκευασμένου χυμού που κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά. Από το 2016, η δραστηριότητα της έρευνας και ανάπτυξης επεκτάθηκε καλύπτοντας τα προϊόντα της Coca-Cola HBC, ενισχύοντας το αποτύπωμα του ομίλου στη χώρα και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνση του 24/7 χαρτοφυλακίου.