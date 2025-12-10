Μπούζνα: Η Euronext ενσωματώνει την ελληνική κεφαλαιαγορά στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων

Οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext.

«Η Euronext με την εξαγορά του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών θα λειτουργήσει ως επιταχυντής της ενσωμάτωσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του δ.σ. της Euronext κ. Stéphane Boujnah, μιλώντας στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, στη Νέα Υόρκη.

Αυτό θα επιτευχθεί καθώς η Euronext είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγοράς, με ένα ήδη επιτυχημένο ομοσπονδιακό μοντέλο. «Προσφέρουμε μία ενιαία και τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα, ενιαίο orderbook και liquidity pool, που σήμερα αποτελεί τo μεγαλύτερo στην Ευρώπη» τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει μέρος της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς μετοχών της Euronext, με συνολική κεφαλαιοποίηση διπλάσια της αγοράς του Λονδίνου και τριπλάσια της αγοράς της Φρανκφούρτης.

Οι ελληνικές εταιρείες θα έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά, ξεκλειδώνοντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο για μεγάλες IPO όσο και για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext.

«Οι επενδυτές στην Ελλάδα θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εταιρείες εισηγμένες στις αγορές της Euronext, καθώς και σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από την απρόσκοπτη σύνδεση με ευρωπαϊκές αγορές και από ένα εναρμονισμένο πλαίσιο μετασυναλλακτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εκτός Ελλάδας, θα μπορούν να πραγματοποιούν διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εταιρείες μέσω της ενιαίας πλατφόρμας της Euronext, βελτιώνοντας σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς», ανέφερε ο κ. Stéphane Boujnah.

Τόνισε ότι η Ελλάδα, κατέχει μια στρατηγική γεωγραφική θέση, αποτελώντας πύλη προς περιοχές με υψηλότατο δυναμικό, αλλά που υποεξυπηρετούνται από άποψη υποδομών κεφαλαιαγοράς.

Επεσήμανε ότι η ανάκαμψη της οικονομίας της Ελλάδας είναι εντυπωσιακή, υπάρχει δυναμική ανάπτυξης σε βασικούς κλάδους που επεκτείνονται και προσελκύουν διεθνείς επενδύσεις και η Ελλάδα σήμερα αποτελεί έναν στρατηγικό κόμβο στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ