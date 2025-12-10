Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές πριν τη Fed - Άλμα 5% για Delivery Hero

Οι αγορές αναμένουν ευρέως (87,6%) να μειώσει για τρίτη φορά τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο οι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται ότι παραμένουν διχασμένοι.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές την Τετάρτη εστιάζοντας στην συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τη νομισματική πολιτική.

Οι αγορές αναμένουν ευρέως (87,6%) να μειώσει για τρίτη φορά τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ωστόσο οι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται ότι παραμένουν διχασμένοι, με κάποιους να υποστηρίζουν περαιτέρω μειώσεις προκειμένου να «προστατευθεί» η αγορά εργασίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι μία μείωση επιτοκίων θα επιδεινώσει τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,07% στις 577,4 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει οριακή άνοδο 0,02%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,07% στις 24.156 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,26% στις 8.031 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,2% στις 9.660 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώνεται 0,38% στις 43.410 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 βρίσκεται στις 16.742 μονάδες, με +0,05%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Delivery Hero σημειώνει άλμα άνω του 5% στο Χρηματιστήριο της Γερμανίας αφότου ανέφερε την Τρίτη μετά το κλείσιμο των αγορών σε σημείωμα προς τους μετόχους, ότι εξετάζει στρατηγικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών για επιλεγμένες δραστηριότητες σε συγκεκριμένες χώρες και μέτρα ανακατανομής κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι μετά τη Fed, τη σκυτάλη της νομισματικής πολιτικής παίρνουν οι κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, με την Swiss National Bank (SNB - Ελβετική Εθνική Τράπεζα) να παρουσιάζει τη δική της ανακοίνωση για το κόστος δανεισμού την Πέμπτη. Η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα ακολουθήσουν στις 18 Δεκεμβρίου, όπως επίσης η Norges Bank της Νορβηγίας και η Riksbank της Σουηδίας.

Ασία

Μεικτή ήταν η εικόνα των δεικτών και στα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας που έτρεξε με ρυθμό 0,7% σε ετήσια βάση στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με άνοδο 0,42% στις 25.540 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,14% στις 4.591 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 0,1% στις 50.602 μονάδες ενώ ο ευρείας βάσης Topix ενισχύθηκε 0,12% στις 3.389 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας διολίσθησε κατά 0,21% στις 4.135 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 0,39% στις 935 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 8.579 μονάδες.