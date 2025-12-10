ΟΟΣΑ: Στα ύψη οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα, αγγίζουν το 41% των συνολικών φορολογικών εσόδων

Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στο 39,8% του ΑΕΠ το 2024. Στην 10η θέση η χώρα μας. Στο 28,8% των συνολικών φορολογικών εσόδων οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Το 2024 τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας ανήλθαν στο 39,8% του ΑΕΠ, αυξημένα σε σχέση με το 38,9% του 2023, ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε στο 34,1%.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού όσον αφορά στα ποσοστά των φορολογικών εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ, ενώ στην κορυφή βρίσκονται χώρες όπως η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία και η Σουηδία, όπου η υψηλή φορολογία συνοδεύεται από ισχυρή ανταποδοτικότητα, με δωρεάν εκπαίδευση, καθολική υγεία και εκτεταμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2024 καταγράφηκε στη Λετονία, με τον λόγο φόρων προς ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω υψηλότερων φόρων στο εισόδημα, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων νομικών προσώπων. Η Σλοβενία ακολούθησε με αύξηση 1,9 ποσοστιαίων μονάδων, αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Έμμεσοι φόροι

Η Ελλάδα αντλεί μεγάλο μέρος των πόρων της μέσω της έμμεσης φορολογίας, παρά το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με την έκθεση: