ΟΟΣΑ: Στα ύψη οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα, αγγίζουν το 41% των συνολικών φορολογικών εσόδων

Το 2024 τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας ανήλθαν στο 39,8% του ΑΕΠ, αυξημένα σε σχέση με το 38,9% του 2023, ενώ ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε στο 34,1%.
Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 10η θέση μεταξύ των χωρών του Οργανισμού όσον αφορά στα ποσοστά των φορολογικών εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ, ενώ στην κορυφή βρίσκονται χώρες όπως η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία και η Σουηδία, όπου η υψηλή φορολογία συνοδεύεται από ισχυρή ανταποδοτικότητα, με δωρεάν εκπαίδευση, καθολική υγεία και εκτεταμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.
Η μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2024 καταγράφηκε στη Λετονία, με τον λόγο φόρων προς ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω υψηλότερων φόρων στο εισόδημα, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων νομικών προσώπων. Η Σλοβενία ακολούθησε με αύξηση 1,9 ποσοστιαίων μονάδων, αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Έμμεσοι φόροι
Η Ελλάδα αντλεί μεγάλο μέρος των πόρων της μέσω της έμμεσης φορολογίας, παρά το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα σε σχέση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.
Σύμφωνα με την έκθεση:
- Το 40,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων προέρχεται από έμμεσους φόρους, έναντι 31,2% στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Η χώρα κατατάσσεται στην 5η θέση παγκοσμίως όσον αφορά την εξάρτηση από την έμμεση φορολογία. Οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα, τα οποία ξοδεύουν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε κατανάλωση.
- Η Ελλάδα ξεχωρίζει για τη μεγάλη συμμετοχή των εισφορών των εργαζομένων στα δημόσια έσοδα, συγκριτικά με τις εισφορές των εργοδοτών. Το 15% των συνολικών φορολογικών εσόδων προέρχεται από τις εισφορές των εργαζομένων, ποσοστό αντίστοιχο με χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία και η Ουγγαρία. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μείωση εισφορών για εργαζόμενους και εργοδότες. Συνολικά οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 28,8% των συνολικών φορολογικών εσόδων όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 25,5%.
- Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φτάνει το 15,5% των συνολικών εσόδων, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο του 23,7%. Σε χώρες όπως η Δανία και η Σουηδία, η συμμετοχή του φόρου εισοδήματος φτάνει το 57,2% και 26,9% αντίστοιχα.
- Με φορολογικά έσοδα άνω του 38% του ΑΕΠ, η Ελλάδα ξεπερνά οικονομίες όπως η Γερμανία (38%), η Ισπανία (36,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (34,4%).
- Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι ο φόρος εισοδήματος προέρχεται κυρίως από μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς τα έσοδα από αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες υπολείπονται σημαντικά σε σύγκριση με άλλες χώρες.
- Από το 2010 έως το 2024, η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 7,4 ποσοστιαίων μονάδων στον λόγο φόρων προς ΑΕΠ καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στον ΟΟΣΑ μετά τη Σλοβακία και την Ιαπωνία.