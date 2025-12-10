Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως οι τιμές καταγράφουν «τεράστια» πτώση χάρη σ' αυτόν

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στην Πενσιλβάνια για την προβολή της οικονομικής πολιτικής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε χθες Τρίτη ότι οι τιμές διαφόρων αγαθών, λιανικής και μη, καταγράφουν «τεράστια» πτώση χάρη σ’ αυτόν, παρότι ο πληθωρισμός αυξάνεται στις ΗΠΑ, κατά τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες στατιστικές, που ανάγονται στον Σεπτέμβριο.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του στην Πενσιλβάνια για την προβολή της οικονομικής πολιτικής του, κατηγόρησε τους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς για «απάτη», καθώς στηλιτεύουν το υψηλό κόστος ζωής στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ