Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής: Άμεση ανάγκη για μέτρα διαχείρισης κυκλοφορίας

Η αναβάθμιση των μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας και οι άμεσες παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου, συζητήθηκαν στη θεματική ενότητα «Εθνικές προκλήσεις και σύγχρονες λύσεις με πράσινο αποτύπωμα στις δημόσιες μεταφορές», στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Κουρέτας: Στην αρχή του 2026 ο διαγωνισμός για νέους συρμούς στο μετρό της Αθήνας

Τις 27,5 εκατομμύρια επικυρώσεις έφτασε το μετρό Θεσσαλονίκης στους έντεκα μήνες λειτουργίας του, ενώ υλοποιήθηκαν 175.000 δρομολόγια, με την ακρίβεια εκτέλεσης να φτάνει στο 99,8%, όπως είπε ο Νίκος Κουρέτας, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. «Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής των κατοίκων της πόλης, καθώς είχαμε 15% λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους», επισήμανε.

Μετά την χθεσινή επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, τοποθέτησε τον στόχο της ολοκλήρωση όλων των δοκιμών για την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Απαντώντας στο πολυετές debate αν χρειαζόταν ή όχι μετρό στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Κουρέτας έκανε σύγκριση με ευρωπαϊκές πόλεις, που διαθέτουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα της Θεσσαλονίκης. «Για παράδειγμα, η Λυόν έχει τέσσερις γραμμές μετρό με 46 σταθμούς, ενώ η Βαλένθια έχει τρεις γραμμές με 112 σταθμούς. Όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το μετρό είναι απαραίτητο στην πόλη», σημείωσε, ενημερώνοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι μελέτες για τις βορειοδυτικές επεκτάσεις.

Για την Αθήνα, η Ελληνικό Μετρό αυτή την περίοδο προχωρά τις προδιαγραφές και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, ούτως ώστε στις αρχές του νέου έτους να δημοπρατήσει την προμήθεια νέων συρμών. «Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε πόσους, αλλά θα είναι αρκετοί και ικανοί ώστε να συμπληρώσουν το έργο της ΣΤΑΣΥ», σημείωσε.

Όσο για την πορεία της κατασκευής της νέας γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανέφερε πως ήδη ο πρώτος μετροπόντικας έχει διανύσει το 80% της διαδρομής του, ξεπερνώντας ήδη την Καισαριανή για να φτάσει στον Ευαγγελισμό, ενώ ο δεύτερος έχει διανύσει το 33% φτάνοντας στην πλατεία Κυψέλης.

Αναφερόμενος στις μελλοντικές επεκτάσεις, έθεσε σε προτεραιότητα την κατασκευή τριών νέων σταθμών της γραμμής 2 προς Ίλιον, ενώ σχεδιάζεται και η επέκτασή της προς τη Γλυφάδα. «Επίσης, το Ελληνικό θα είναι μια “πόλη μες την πόλη”, όπου σίγουρα θα χρειαστούν τα μέσα σταθερής τροχιάς», πρόσθεσε. Παράλληλα, μελετώνται οι επεκτάσεις της γραμμής 4 προς τα βόρεια με δύο κλάδους προς τα Μελίσσια και την Εθνική Οδό, ενώ από την άλλη πλευρά θα φτάσει στην Πετρούπολη, καθώς και την επέκταση της γραμμής 1 προς το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Τσιάνος: Χρειάζονται αποφάσεις εδώ και τώρα για τον περιορισμό του ΙΧ στην Αττική

Την ανάπτυξη του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς και των περιφερειακών οδικών αξόνων, σε συνδυασμό με μέτρα διαχείρισης κυκλοφορίας και περιορισμού των ΙΧ, προσδιόρισε ο Θανάσης Τσιάνος, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ως τους τρεις άξονες για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Ειδικά, για τα μέσα σταθερής τροχιάς ανέφερε πως «φέρνουν ως και τέσσερις φορές πίσω τα λεφτά τους μέσα σε μια δεκαετία».

Εστιάζοντας στο λεκανοπέδιο, το οποίο, όπως είπε, «έχει φτάσει σε σημείο οριακό», σταχυολόγησε ως απαραίτητα έργα υποδομών τον άξονα «Ελευσίνα-Θήβα», τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού και της λεωφόρου Κύμης, τον κόμβο Σκαραμαγκά, την αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Επίσης, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

«Η πολιτεία χρειάζεται να τρέξει, διότι όσο συνεχίζεται η οικονομική ανάπτυξη, τόσο θα αυξάνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση», επισήμανε ο κ. Τσιάνος, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται τίποτα στο πεδίο των μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας, καθώς χρειάζεται πολιτική βούληση για την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Για το ζήτημα του περιορισμού του ωραρίου τροφοδοσίας, που βρίσκεται στην επικαιρότητα, έκανε λόγο για ένα «αυτονόητο και ήδη θεσμοθετημένο μέτρο», που πρέπει να εφαρμοστεί. «Ως προς τα βαρέα οχήματα, θα πρέπει να γίνει μια διερεύνηση μαζί με όλους τους φορείς, ώστε να δούμε πώς θα βγάλουμε τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, μέχρι να αναβαθμιστούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνουν τα πρώτα οδικά έργα», ανέφερε.

Πρότεινε, ακόμη, να ληφθούν μέτρα περιορισμού της χρήσης του ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας, όπως ο αποκλεισμός πολύ παλαιών οχημάτων ηλικίας άνω των 25-30 ετών. «Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μητροπολιτικός φορέας, που θα συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες, ξεπερνώντας το υφιστάμενο πλέγμα της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων για το οποίο τελικά κανείς δεν λογοδοτεί», επισήμανε, σημειώνοντας ότι ο ΣΕΣ έχει ήδη καταθέσει ένα πλέγμα 25 προτάσεων για οριζόντια μέτρα που αφορούν την Αττική, τον Κηφισό, την Αττική Οδό.

Κοτταράς (ΣΤΑΣΥ): Στις αρχές του 2026 ξεκινά η παράδοση των πρώτων ανακαινισμένων συρμών της γραμμής 1

Το πλάνο αναβάθμισης των μέσων σταθερής τροχιάς της πρωτεύουσας, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο Αθανάσιος Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Όπως ανέφερε, τα 100 εκατ. έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και εκτελούνται, μετά από μία δεκαετία πλήρους αποεπένδυσης.

Όπως εκτίμησε ο κ. Κοτταράς, παρά την καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης ανάταξης των 14 συρμών της γραμμής 1 από την ισπανική CAF, για την οποία η ΣΤΑΣΥ ήδη επέβαλε πρόστιμα, οι πρώτοι ανακαινισμένοι συρμοί θα ξεκινήσουν να φτάνουν στις αρχές του 2026. «Θεωρούμε ότι τον Μάιο του 2027 θα έχει υλοποιηθεί η σύμβαση, θα έχουμε κάθε μήνα και έναν νέο συρμό στο δίκτυο», σημείωσε.

Γνωστοποίησε, επίσης, ότι έχει ήδη κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση ακόμη 10 συρμών της γραμμής 1, που μπήκαν στην κυκλοφορία το 1993-1994, καθώς και για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε συρμούς των γραμμών 2 και 3. Οι διαγωνισμοί πρόκειται να βγουν στον αέρα το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε 52 διαθέσιμους συρμούς από τους συνολικά 66 του μετρό, όταν πριν τέσσερα χρόνια ήταν 40 διαθέσιμοι. Στόχος είναι να έχουμε όλους τους συρμούς διαθέσιμους συρμούς, για να μειώσουμε τις χρονοαποστάσεις», τόνισε, καθώς η επιβατική κίνηση αυξάνεται διαρκώς. Ειδικότερα, στην αύξηση κατά 8% το 2024, αναμένεται να προστεθεί ένα επιπλέον 5% για το 2025.

Επιπλέον, η ΣΤΑΣΥ προχωρά στην αντικατάσταση 32 χιλιομέτρων σιδηροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, που τον επόμενο μήνα γίνονται 26 ετών, ενώ θα αναβαθμιστεί και το σύστημα σηματοδότησης, φτάνοντας στα 20 εκατ. ευρώ. «Μαζί με την Ελληνικό Μετρό, έχουμε σχεδιασμό και για την αντικατάσταση κλιμάκων στο δίκτυο του μετρό, που θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ για όλες τις γραμμές. Θα είμαστε έτοιμοι τις επόμενες ημέρες να καταθέσουμε την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση», ανέφερε.

Δρομολογείται, επίσης, η αναβάθμιση της γέφυρας Πουλόπουλου στα Πετράλωνα, που είναι η μεγαλύτερη του δικτύου της γραμμής 1, καθώς επίσης θα ενισχυθούν οι περιφράξεις στο ανοιχτό δίκτυο. «Στο τμήμα Φάληρο -Πειραιάς έχουμε ολοκληρώσει τις απαραίτητες μελέτες και αναμένεται η οριστική απόφαση για την ανακαίνιση του τμήματος, που είναι λειτουργικό αλλά μόνο με χαμηλές ταχύτητες», προανήγγειλε ο κ. Κοτταράς.