Στο 2,4% «κλείδωσε» η αύξηση των συντάξεων το 2026 - Τι ποσό δικαιούνται όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2025 αυξάνεται κατά 2,4%

«Κλείδωσε» στο 2,4% η ετήσια αύξηση στις κύριες συντάξεις, η οποία θα δοθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα με τις πληρωμές Ιανουαρίου. Οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 19 έως 70 ευρώ το μήνα, ενώ για πρώτη φορά αύξηση θα δουν και οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Μάλιστα στην απόφαση για την αναπροσαρμογή των συντάξεων έτους 2026 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπεται πως αν ο πληθωρισμός, ή η ανάπτυξη (που καθορίζουν την αύξηση) κινηθούν υψηλότερα, τότε θα δοθεί και διορθωτικό ποσοστό στις συντάξεις.

Όπως αναφέρεται «το συνολικό ποσό των κύριων συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με έναρξη καταβολής μέχρι και την 31η.12.2025 αυξάνεται από την 01.01.2026 κατά δύο και τέσσερα δέκατα επί τοις εκατό (2,4%). Ο συντελεστής της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 ορίζεται σε 1,024.

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές που προέκυψαν από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή το έτος 2025 σε σχέση με τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού 2025.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των στοιχείων της Εισηγητικής Έκθεσης του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2026 και των αντίστοιχων στοιχείων που θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2026, όσον αφορά (α) το ετήσιο ποσοστό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και (β) το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του συντελεστή αύξησης των συντάξεων στην απόφαση που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος και αποδίδονται».

Πόσα χρήματα θα μπουν στην τσέπη των συνταξιούχων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών επί των συνταξιδοτικών θεμάτων, στις χαμηλές συντάξεις έως 850 ευρώ οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 19 έως 22 ευρώ το μήνα. Στις μεσαίες συντάξεις των 1.300-1.500 ευρώ θα ανέλθουν από 35 έως 39 ευρώ το μήνα και στις υψηλές θα φτάσουν έως 70 ευρώ το μήνα.

Σε ετήσια βάση οι αυξήσεις θα είναι 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Για παράδειγμα, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι από 12 ευρώ ως 20 ευρώ το μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ. Έως 31 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ ως 1.300 ευρώ. Έως 36 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ.

Για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ η αύξηση θα αγγίξει έως και τα 45 ευρώ το μήνα, ενώ για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ η αναπροσαρμογή τους θα φτάσει έως και τα 65 ευρώ το μήνα.

Ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει τις πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου -που θα περιλαμβάνουν τις αυξήσεις- την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και θα τις έχει ολοκληρώσει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Πρώτες θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την 1/1/2017. Θα ακολουθήσουν την Δευτέρα οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι συντάξεις των Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Επειδή από τις 19 ως τις 22 Δεκεμβρίου μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, είναι βέβαιο ότι οι συντάξεις του Δημοσίου και των άλλων ταμείων θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από αργά το απόγευμα της 19ης Δεκεμβρίου.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά

Οι 671.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα δουν κι εκείνοι τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη τους και το υπόλοιπο ποσό θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Συγκεκριμένα το 45% αυτών, δηλαδή περίπου 300.000 συνταξιούχοι θα λάβουν με τις συντάξεις του Ιανουαρίου το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης.

Από το 2027 και μετά θα δικαιούνται ολόκληρη την αύξηση, ενώ η προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται ως ειδική συνταξιοδοτική παροχή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε χθες «οι συνταξιούχοι με διαμορφωθείσα, κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μικρότερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026, λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το ποσό της αύξησης, το ποσό της αύξησης που εναπομένει, ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτατο ποσό αύξησης το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής αύξησης.

Οι συνταξιούχοι με διαμορφωθείσα κατά την 31η.12.2025, προσωπική διαφορά μεγαλύτερη σε ποσό του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026, λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης, το υπολειπόμενο πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης».