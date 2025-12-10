Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Εκδόθηκε η ΚΥΑ - Ξεκινά η διαδικασία

Δύο νέα δωρεάν προγράμματα εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ξεκινά η υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου, με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη.

Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα δύο προγράμματα για την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία στοχεύουν στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα που αφορά στην παχυσαρκία προσφέρει την παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων υψηλού κόστους για την καταπολέμηση της νόσου, καθώς και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όπως και εξατομικευμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση σε πολίτες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες). Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υγιεινών συνηθειών, η σταδιακή απώλεια βάρους και η μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, για την πρόληψη καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται να αποσταλούν και τα πρώτα μηνύματα (SMS) προς τους δικαιούχους για την επίσκεψη στον ιατρό.

Το δεύτερο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση νεφρικών παθήσεων σε πολίτες υψηλού κινδύνου. Μέσω δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ιατρικής επίσκεψης, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα, ενώ τα αποτελέσματα καταγράφονται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν μέσω της χρήσης του ΑΜΚΑ τους, να κλείσουν το ραντεβού τους για την εκάστοτε εξέταση των προγραμμάτων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στα «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων».

Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται καμία συνταγογράφηση από ιατρό. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό τους και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το ραντεβού τους, εύκολα και γρήγορα.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η πρόληψη σώζει ζωές, όπως ήδη έχει γίνει εμφανές από τα εκατομμύρια πολιτών που έχουν κάνει χρήση των εξετάσεων του προγράμματος «Προλαμβάνω» καθώς πολλοί εξ αυτών σώθηκαν επειδή διαγνώστηκαν έγκαιρα με κάποιο πρόβλημα υγείας. Με τα δύο νέα προγράμματα τόσο για την παχυσαρκία ενηλίκων όσο και για τη νεφρική δυσλειτουργία, στοχεύουμε στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες μας θα αγκαλιάσουν και αυτά τα δύο νέα προγράμματα, που εντελώς δωρεάν θωρακίζουν την υγεία μας, προσφέροντας ένα καλύτερο μέλλον».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Η τεχνολογία στην Υγεία αποτελεί για την Κυβέρνηση στρατηγική προτεραιότητα. Με τα νέα προγράμματα πρόληψης, προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες. Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, είμαστε πάντα εκεί, με ψηφιακές λύσεις για όλες και για όλους, χτίζοντας ένα σύστημα υγείας πιο προσβάσιμο, πιο ισχυρό και πιο αποτελεσματικό».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Με την ένταξη αυτών των δύο νέων δωρεάν προγραμμάτων, παρέχουμε τα καινοτόμα φάρμακα αλλά και την ολιστική φροντίδα των ατόμων με νοσογόνο παχυσαρκία. Παράλληλα, εντοπίζουμε έγκαιρα τα σημάδια που επηρεάζουν τη λειτουργία των νεφρών σε ασθενείς ήδη διαγνωσμένους με χρόνιο νόσημα όπως π.χ. διαβήτη, υπέρταση κ.ά. Η πρόληψη γίνεται – μέρα με τη μέρα – καθημερινή συνήθεια για όλους τους συνανθρώπους μας, μέσα από δωρεάν εξετάσεις, ιατρική φροντίδα και συστηματική ενημέρωση. Εύκολα, γρήγορα και δωρεάν μπορούμε επιτέλους να φροντίσουμε τον εαυτό μας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία καθώς και τα δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου, έρχονται να προστεθούν στις ευρύτερες ανάλογες παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση με στόχο την έγκαιρη διάγνωση που έχει σώσει και μπορεί να σώσει ακόμα περισσότερες ζωές. Έρχονται να προστεθούν στο αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας του Υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και του Ε.Σ.Υ., αλλά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την διεύρυνση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Παράλληλα, και τα συγκεκριμένα προγράμματα, αποτελούν μια ακόμα έμπρακτη απάντηση για το που κατευθύνονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποιοι και πόσοι ωφελούνται από τους πόρους που εξασφαλίσαμε και απορροφούμε στο μέγιστο βαθμό προς όφελος της κοινωνίας».