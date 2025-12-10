Bloomberg: Η κούρσα Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup συμβολική δοκιμασία για την Ελλάδα

Στην ψηφοφορία που θα λάβει χώρα την Πέμπτη, ο Κ. Πιερρακάκης θα ανταγωνιστεί τον Βέλγο, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

Τη πιο συμβολική της «δοκιμασία» στη διάρκεια της αποκατάστασης της θέσης της στην Ευρωζώνη αντιμετωπίζει σύμφωνα με το Bloomberg η Ελλάδα, με αφορμή την υποψηφιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, ενός θεσμού που κάποτε συζητούταν η κρίση χρέους της χώρας.

Στην ψηφοφορία που θα λάβει χώρα την Πέμπτη, ο Κ. Πιερρακάκης θα ανταγωνιστεί τον Βέλγο, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ. Σημειώνεται ότι το Eurogroup είναι το συμβούλιο των υπουργών οικονομικών της ΕΕ

Οι δύο μοναδικοί υποψήφιοι έχουν κάνει την εκστρατεία τους τις τελευταίες εβδομάδες, για την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε έπειτα από την αποχώρηση του Πασκάλ Ντόναχιου. Ο τελικός νικητής θα προεδρεύει των μηνιαίων συνεδριάσεων και θα εκπροσωπεί την Ευρωζώνη σε όλο τον κόσμο.

Το αποτέλεσμα δεν είναι ακόμα προφανές και όπως μεταδίδει το δημοσίευμα, οι περισσότερες χώρες δεν έχουν εκφράσει δημοσίως το ποιον θα στηρίξουν, ωστόσο το αφήγημα της «εθνικής εξιλέωσης» που παρουσιάζει η Αθήνα μετά από πολυετή προσπάθεια για τον περιορισμό του χρέους είναι κάτι που ο αντίπαλος του Πιερρακάκη δεν μπορεί να προσφέρει.

«Θα ήταν μία πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της Ευρωζώνης» είπε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ πρώην υπουργός οικονομικών της Δανίας που διατέλεσε πρόεδρος του Eurogroup κατά τη διάρκεια της κρίσης. «Όλη η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Είναι ένα παράδειγμα για τα άλλα κράτη - μέλη».

Η αλλαγή ηγεσίας στο Eurogroup πραγματοποιείται σε ένα κλίμα αυξανόμενων προκλήσεων, όπως η προσπάθεια της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστική, η αυξανόμενη οικονομική επιρροή της Κίνας και οι αυστηρότερες εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ. Οι χώρες αντιμετωπίζουν επίσης το βάρος των δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ για τη διάθεση του 5% του ΑΕΠ στην άμυνα.

Μεταξύ των πιθανών μελλοντικών προτεραιοτήτων είναι το ζήτημα της ενίσχυσης του ρόλου του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εθνικών φραγμών στις κεφαλαιαγορές, και της έκδοσης μιας ψηφιακής έκδοσης του κοινού νομίσματος.

Η αυξανόμενη σημασία των κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης - ένας τομέας στον οποίο ο Πιερρακάκης θεωρείται από ορισμένους ότι έχει πλεονέκτημα, δεδομένου του παρελθόντος του ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Στην ιστορία του Eurogroup, έχουν υπάρξει μόλις 4 πρόεδροι: ο Ζαν - Κλόντ Γιούνκερ από το Λουξεμβούργο (2005 - 2013), ο Γερούν Ντάισελμπλουμ (2013 - 2018), ο Μάριο Σεντένο και στη συνέχεια ο Πασκάλ Ντόναχιου.