ΧΑ: Ήπιες πιέσεις με ισχνό τζίρο

Χωρίς να ξεφεύγει από το μοτίβο των προηγούμενων ημερών, η Λεωφόρος Αθηνών κινείται εκ νέου διστακτικά την Τετάρτη, με τις 2.100 μονάδες ωστόσο να παραμένουν εντός… εμβέλειας.

Το βλέμμα όλων είναι σήμερα στραμμένο στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, όπου η Fed καλείται να αποφασίσει, εν μέσω διχογνωμιών, για τα αμερικανικά επιτόκια.

Το κλίμα στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία επίσης τελούν σε στάση αναμονής, δε βοηθά ώστε να ξεκαθαρίσει η τάση στο ελληνικό ταμπλό. Τόσο ο γερμανικός DAX όσο και ο γαλλικός CAC καταγράφουν απώλειες περί του 0,3%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται οριακά κατά 0,06%.

Στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης έπειτα από τεταμένες διαπραγματεύσεις, αναστέλλοντας τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2023. Όπως εξηγεί η ING, η γαλλική κυβέρνηση συμφώνησε να μεταβιβάσει επιπλέον 4,5 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό στον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Παρά τα μέτρα αυτά, το έλλειμμα κοινωνικής ασφάλισης θα φθάσει τα 19,4 δισ. ευρώ το 2026, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν να μειωθεί στα 17,5 δισ. ευρώ το 2026. Αυτό όμως αποδείχθηκε αδύνατο με δεδομένες τις διαιρέσεις στην Εθνοσυνέλευση. Σε κάθε περίπτωση, ο «μαραθώνιος» του γαλλικού προϋπολογισμού απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί, παρόλο που η προθεσμία της 23ης Δεκεμβρίου πλησιάζει.

Με ενδιαφέρον αναμένουν οι επενδυτές και την προγραμματισμένη για σήμερα ομιλία της Κριστίν Λαγκάρντ στο Λονδίνο, ειδικά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.079,95 μονάδες, με απώλειες 0,45%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη.

Αντίστοιχες απώλειες και για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 0,46% στις 2.312,12 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα η μετοχή της Eurobank βρίσκεται εκτός διαπραγμάτευσης, λόγω συγχώνευσης με τη μητρική. Η μετοχή αναμένεται να επιστρέψει στο ταμπλό στις 15 Δεκεμβρίου.

Στο σύνολο του ταμπλό, 52 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 49 που υποχωρούν και 50 που παραμένουν αμετάβλητες, ενώ ο τζίρος παραμένει μέχρι στιγμής αδύναμος, καθώς διαμορφώνεται σε 12,43 εκατ. ευρώ.