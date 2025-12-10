ΕΚΤΕΡ: Ισχυροποίηση της μετοχικής βάσης - Υπερκάλυψη 2 φορές στο placement

Σε εγχώρια και ξένα χαρτοφυλάκια τα πακέτα της κατασκευαστικής εταιρείας. Θεσμικά χαρτοφυλάκια αποκτούν ποσοστό της τάξης του 6% του μετοχικού της κεφαλαίου. Μαζεύει έργα η εταιρεία, ετοιμάζεται για το «άλμα» στους ισχυρούς.

Με επιτυχία ολοκλήρωσε χτες η κατασκευαστική εταιρεία ΕΚΤΕΡ placement, στο πλαίσιο του οποίου ο βασικός μέτοχος κ. Αθανάσιος Σίψας, διέθεσε 1.700.000 μετοχές σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, εκδηλώθηκε ισχυρή ζήτηση, η οποία υπερκάλυψε την προσφορά κατά δυο φορές περίπου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοίγει μια νέα σελίδα στην πολυετή χρηματιστηριακή παρουσία της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. καθώς θεσμικά χαρτοφυλάκια αποκτούν ποσοστό της τάξης του 6% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συναλλαγή, η οποία ισχυροποιεί το μετοχικό προφίλ της εταιρίας και αναμφίβολα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στην πορεία, τη στρατηγική και τις προοπτικές της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., που συνεχώς ενισχύει το ανεκτέλεστό της με νέες συμβάσεις, ενώ ετοιμάζεται να αναβαθμίσει και το εργοληπτικό της πτυχίο, εισερχόμενη στο κλαμπ των ισχυρών ομίλων.