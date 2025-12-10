Αγρότες: Συμβολικός αποκλεισμός του λιμένα Βόλου - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν με τα τρακτέρ τους μπλοκάροντας τις κεντρικές εισόδους, ενώ οι αλιείς της Μαγνησίας πραγματοποιούν θαλάσσιο αποκλεισμό.

Παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα οι αγρότες, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, ενώ σήμερα η προσοχή βρίσκεται στον Βόλο, όπου οι άνθρωποι του πρωτογενούς πραγματοποιούν συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού τμήματος στο λιμάνι του.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έφτασαν με τα τρακτέρ τους μπλοκάροντας τις κεντρικές εισόδους, ενώ οι αλιείς της Μαγνησίας πραγματοποιούν θαλάσσιο αποκλεισμό παρατάσσοντας τις βάρκες τους στα ανοιχτά του λιμανιού, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα.

Στον Βόλο κατέφθασαν ενισχύσεις από τα μπλόκα των Μικροθηβών, της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων, δημιουργώντας ένα από τα μαζικότερα αγροτικά συλλαλητήρια των τελευταίων ημερών.

Στο ρυθμό των κινητοποιήσεων και η Δυτική Ελλάδα

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Ενισχύονται τα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Λάρισα: Στο μπλόκο της Νίκαιας παραμένουν οι αγρότες

Παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής του νομού Λάρισας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Εκατοντάδες τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις και συσκέψεις, μέσα από τις οποίες αποφασίζεται ο συντονισμός και η κλιμάκωση των επόμενων κινήσεων.

Με βάση το σύνολο των αιτημάτων που έχουν τεθεί πανελλαδικά και υιοθετούνται και από το μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες διεκδικούν μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ζητούν την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτονται στο 100% όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι. Παράλληλα, απαιτούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, ώστε να μην πωλούνται κάτω από το κόστος παραγωγής.

Αποκλεισμένη σε τέσσερα σημεία η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Ηράκλειο: Κατάληψη στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Εκτός από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν και στην κατάληψη του κτιρίου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ. Τα δύο κτίρια βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν επ' αόριστον στις «επάλξεις του αγώνα» και έκαναν γνωστό πως δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Χανιά: Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους

Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά τόσο στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» όσο και στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά με συμβολικούς αποκλεισμούς για μισή ώρα το μεσημέρι. «Δεν επιζητούμε την ταλαιπωρία των πολιτών, είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε και θέλουμε να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι δεν είμαστε αόρατοι. Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και ο συντονισμός μας με τους συναδέλφους της πάνω Ελλάδας υπαρκτός», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Συλλόγων Χανίων.

Οι αγρότες παραμένουν και στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προβεί σε αποκλεισμό της κεντρικής πύλης. Οι πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων του νομού Γιάννης Βερυκάκης: «Είμαστε σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή για να επιτύχουμε είτε συνάντηση με τους αρμόδιους στην Αθήνα είτε δεσμεύσεις για τα δίκαια αιτήματά μας».

