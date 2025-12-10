Amazon: Επένδυση 35 δισ. δολαρίων σε cloud και AI στην Ινδία

Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδία φέτος, υπογραμμίζοντας την ανάδειξη της χώρας σε στρατηγικό κόμβο.

Για επενδύσεις που ξεπερνούν τα 35 δισ. δολάρια στις υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης της Ινδίας έως το 2030 δεσμεύτηκε η Amazon. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια του Smbhav Summit στο Νέο Δελχί και προσθέτει στα ήδη 40 δισ. δολάρια έχει διαθέσει για επενδύσεις στη χώρα.

Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδία φέτος, υπογραμμίζοντας την ανάδειξη της χώρας σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του cloud, της τεχνητής νοημοσύνης και της deep tech.

Οι επενδύσεις της Amazon «ευθυγραμμίζονται στρατηγικά με τις εθνικές προτεραιότητες της Ινδίας και θα επικεντρωθούν στην επέκταση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης, στην ενίσχυση της υποδομής logistics, στην υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Η Amazon έχει αυξήσει τις δαπάνες της στη χώρα για να ανταγωνιστεί την Flipkart, που υποστηρίζεται από την Walmart, και τον κλάδο λιανικής πώλησης της Reliance Industries, του δισεκατομμυριούχου Mukesh Ambani.

Επιπλέον, δήλωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει 1 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας στην Ινδία έως το 2030. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 20 δισ. δολαρίων σε σωρευτικές εξαγωγές για πωλητές στην Ινδία τα τελευταία δέκα χρόνια και σχεδιάζει να αυξήσει το ποσό αυτό σε 80 δισ. δολάρια έως το 2030.