Το όραμά του ομίλου Fourlis για το μέλλον ξεδίπλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Βασιλάκος, καθώς η εταιρεία χαράσσει ήδη τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.

Στο περιθώριο της χθεσινής εκδήλωσης για τον εορτασμό των 75 χρόνων πορείας του ομίλου, σε μια βραδιά με έντονες συγκινήσεις και γεμάτη αναμνήσεις στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», ο κ. Βασιλάκος παρουσίασε το στοίχημα του ομίλου Fourlis στη νέα εποχή.

Μια σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής

«Είμαστε ένας όμιλος, ο οποίος πρέπει να αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής, πάνω στην οποία θα μπορείς να λειτουργείς με πολύ παραγωγικό τρόπο διαφορετικά retail concepts. Από τα συστήματα, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις ίδιες αποθήκες, τα ίδια συστήματα, το ίδιο CRM για όλες τις εταιρείες», εξήγησε χαρακτηριστικά.

«Να μπορείς να κάνεις πράγματα κεντρικά με έναν πιο παραγωγικό τρόπο, αλλά και να μπορείς στο μέλλον να βάλεις και μια ακόμη αλυσίδα, να πας σε περισσότερες χώρες χωρίς αυτό να είναι δύσκολο», πρόσθεσε δε ο κ. Βασιλάκος.

Ερωτηθείς δε εάν η προσθήκη μιας αλυσίδας στο μέλλον θα ερχόταν στον όμιλο μέσω συνεργασιών ή ακόμη και μέσω μιας εξαγοράς, ο ίδιος απάντησε πως «όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά». «Φτιάχνουμε μια σύγχρονη και παραγωγική πλατφόρμα ώστε να είναι θωρακισμένη η εταιρεία στο μέλλον, να έχει πολυκαναλική λειτουργία, να μπορεί να κινεί πολύ καλά τα προϊόντα, να δίνει υποσχέσεις στους πελάτες και να τις τηρεί. Και να μπορείς εύκολα και να βάλεις concepts και να βγάλεις», εξήγησε.

«Πρέπει να φτιάξεις ένα μοντέλο, το οποίο πέρα από τις ιδιαιτερότητες του κάθε concept, να μπορεί το κεντρικό του κομμάτι να είναι στιβαρό, ενιαίο και να δίνει υπηρεσίες σε όλους», σημείωσε.

Το «ταξίδι» του τεχνολογικού μετασχηματισμού και ο χρονικός ορίζοντας

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, το όραμα του ομίλου Fourlis για μια σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής σημαίνει έναν τεράστιο μετασχηματισμό σε τεχνολογικό επίπεδο.

«Μιλάμε για ενιαία συστήματα στις χώρες και στο financial κομμάτι και στα προϊοντικά και στο supply chain και στον πελάτη. Άρα μπαίνουμε σε ένα μεγάλο ταξίδι μετασχηματισμού», σημείωσε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας πως οι εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ξεκινήσει ήδη και εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν σε ορίζοντα τριετίας.

«Μιλάμε για εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογία, λειτουργικά μοντέλα. Ήδη αρχίζουμε να προχωράμε τα συστήματα. Κάθε χρόνο θα υλοποιείται περίπου το ένα τρίτο για τρία χρόνια», αποκάλυψε στη συνέχεια ο κ. Βασιλάκος, τονίζοντας δε με νόημα πως «το αεροπλάνο πρέπει να πετάει και να αλλάζεις κινητήρα πετώντας».

ΙΚΕΑ και Foot Locker «αποδίδουν περισσότερο»

Η επόμενη ημέρα του ομίλου Fourlis απαιτεί και επενδύσεις στην ανάπτυξη των τομέων λιανικής που αναπτύσσει με προτεραιότητα τους βραχίονες που αποδίδουν περισσότερο.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, αυτή τη στιγμή δείχνουν να αποδίδουν περισσότερο ο κλάδος του οικιακού εξοπλισμού (ΙΚΕΑ) και η κατηγορία των αθλητικών ειδών με πρωταγωνιστή τη Foot Locker.

«Η ΙΚΕΑ με μικρότερα concepts μπορεί να πάει πιο γρήγορα και η Foot Locker που είναι ένα concept πολύ ευκολότερο, με καλύτερη κερδοφορία. Όσα καταστήματα ανοίγουμε, πηγαίνουν αρκετά καλά. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία για κερδοφόρα ανάπτυξη», τόνισε χαρακτηριστικά.