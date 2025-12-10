Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ορόσημο το 2025 για τη χρηματιστηριακή αγορά

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ο κύκλος εργασιών της ΕΧΑΕ αυξήθηκε άνω του 62%, τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 103%.

«Το 2025 υπήρξε μια χρονιά ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών, με εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, ισχυρή δυναμική της αγοράς και μετασχηματιστικές στρατηγικές εξελίξεις» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιάννος Κοντόπουλος στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιείται στην Νέα Υόρκη.

Ανέφερε ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, ο κύκλος εργασιών μας αυξήθηκε άνω του 62%, τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 103%, αντικατοπτρίζοντας τη ισχύ και ανθεκτικότητα της ελληνικής αγοράς και πρόσθεσε ότι «καταγράψαμε ιστορικά υψηλά επίπεδα δραστηριότητας, με τη μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να ανέρχεται στα 210 εκατομμύρια ευρώ, τη συμμετοχή των διεθνών επενδυτών να αυξάνεται σε επίπεδο ρεκόρ 69% και το συνολικό ύψος κεφαλαίων που αντλήθηκαν να φτάνει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης, εκδόσεων ομολογιών και νέων εισαγωγών».

«Η εξαγορά του Χ.Α από τη Euronext σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει μια πρωτοφανή ευκαιρία να επιταχύνει τις στρατηγικές του φιλοδοξίες, να ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς, να διευρύνει τη διεθνή του εμβέλεια και να δημιουργήσει νέες διαδρομές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις» τόνισε ο κ. Γ. Κοντόπουλος.

«Μαζί με την Euronext εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης, πιο διασυνδεδεμένης και πιο ανταγωνιστικής αγοράς για το μέλλον, μιας αγοράς που θα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ελλάδας» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και πρόσθεσε: «προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη διεθνή μας παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της εν εξελίξει διαδικασίας για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς».

Τέλος σημείωσε ότι «το 2026 θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής αγοράς, πλήρως εναρμονισμένης με το ομοσπονδιακό μοντέλο της Euronext, που προωθεί την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη, διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ