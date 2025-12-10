Μαρινάκης: Μόλις οι αγρότες ορίσουν αντιπροσωπεία θα γίνει συνάντηση με την κυβέρνηση

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Μόλις ορίσουν αντιπροσωπεία οι αγρότες θα γίνει και η συνάντηση με την κυβέρνηση, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Action24, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνάντηση των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

Αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τον σεβασμό της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο καταδίκασε τις παραβατικές συμπεριφορές που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κατάσταση των μπλόκων δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και στην αγορά των Χριστουγέννων, όμως απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης. Διαβεβαίωσε ότι την επόμενη ημέρα θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό, εφόσον οριστούν ονομαστικά εκπρόσωποι των αγροτών και προσέλθουν με συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «οι άνθρωποι αυτοί είναι τραμπούκοι και εγκληματίες», ενώ χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές.



