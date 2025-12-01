Τουρκία: Επιβραδύνθηκε η οικονομία στο τρίτο τρίμηνο

Συγκεκριμένα, η ετήσια ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου ανήλθε στο 3,7%, έναντι του 4,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Η οικονομία της Τουρκίας επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο, παρέχοντας στην κεντρική τράπεζα περιθώριο να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, η ετήσια ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου ανήλθε στο 3,7%, έναντι του 4,2% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Ωστόσο, η οικονομία σημείωσε καλύτερη απόδοση από την αναμενόμενη σε τριμηνιαία βάση, με ρυθμό ανάπτυξης 1,1% το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 1,6% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία τη Δευτέρα. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με ξεχωριστή δημοσκόπηση του Bloomberg.

Η κεντρική τράπεζα επανέλαβε τις μειώσεις επιτοκίων τον Ιούλιο, μετά από μια δίμηνη παύση. Τον Σεπτέμβριο, η τράπεζα επιβράδυνε τον ρυθμό χαλάρωσης ως απάντηση στον υψηλότερο πληθωρισμό, αν και ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι θα επιστρέψει σε πιο σημαντικές μειώσεις με βάση τα στοιχεία τιμών για τον Νοέμβριο που έχουν προγραμματιστεί να δημοσιευτούν την Τετάρτη.

Ο ετήσιος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 32,9% τον Οκτώβριο και προβλέπεται να κλείσει το έτος μεταξύ 31% και 33% - πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας - σύμφωνα με τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει βελτίωση στις μετρήσεις του πληθωρισμού σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής μείωσε τελευταία φορά το κόστος δανεισμού τον Οκτώβριο στο 39,5%.