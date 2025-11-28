Κοντογεώργης: Ενισχύουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας που είναι στο ενοίκιο

Από το μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης «FM 100»: «Από σήμερα αρχίζει η πίστωση στους λογαριασμούς, η τελική εκκαθάριση ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα, περίπου 900 χιλιάδες, κοντά στο ένα εκατομμύριο. Ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων θα προσδιορισθεί τις επόμενες ώρες και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις».

Από το μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης «FM 100»: «Από σήμερα αρχίζει η πίστωση στους λογαριασμούς, η τελική εκκαθάριση ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα, περίπου 900 χιλιάδες, κοντά στο ένα εκατομμύριο. Ο ακριβής αριθμός των δικαιούχων θα προσδιορισθεί τις επόμενες ώρες και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις».

Αναγνωρίζοντας εξάλλου ότι «εκείνοι που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία πιέζονται περισσότερο», ο υφυπουργός έκανε λόγο για μια ενίσχυση της τάξης του 8%-10% στο ετήσιο μίσθωμα, η οποία επιπλέον δεν είναι μόνο για φέτος και έχει προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

«Δεν πρόκειται για επιδοματική πολιτική, είναι μόνιμες ενισχύσεις», υπογράμμισε ακολούθως, επαναλαμβάνοντας τον διαρκή στόχο αυτής της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλος από τη βελτίωση των εισοδημάτων. Και, με την επισήμανση, «η χώρα μας είναι σε τροχιά ανάπτυξης σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες», ο Θ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στην πολιτική μείωσης των φορολογικών συντελεστών και μείωσης των φόρων. «Θέλουμε η οικονομική ανάπτυξη να έχει πιο αισθητό, πιο ορατό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε κλείνοντας τη σχετική απάντηση.

Καθότι αρμόδιος για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αφού υπενθύμισε ότι την περίοδο 2015 - 2020 υπήρχε μεγάλη απόκλιση στην περιφέρεια, σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα να μειώσει την απόσταση με μέτρα όπως η κατάργηση ΕΝΦΙΑ, με υποδομές, με μέτρα για τη νησιωτική και ορεινή Ελλάδα. Στόχος, όποιος θέλει να παραμένει στον τόπο του, «δεν είναι εύκολο, δεν είναι μια εύκολη άσκηση, αλλά το προσπαθούμε».

Στο αγροτικό, ο Θ. Κοντογεώργης εστίασε στο γεγονός ότι από σήμερα μετά το μεσημέρι θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες, ενώ όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθεί και το υπόλοιπο ποσό. Οι ενισχύσεις θα είναι μεγαλύτερες για τους νόμιμους αγρότες, δήλωσε προτάσσοντας ταυτόχρονα τον στόχο να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

Αλλάζοντας θέμα και κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις των ημερών, είπε ότι «αναγνωρίζεται η δουλειά που έχει γίνει από την κυβέρνηση» και επεσήμανε ότι «στο χρόνο που έχουμε μπροστά μας πρέπει να παραδώσουμε έργο που θα φέρει ουσιαστική, περισσότερη αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών». Άλλωστε, συμπλήρωσε, «το 2026 είναι χρονιά ωρίμανσης των αλλαγών στον οικονομικό και όχι μόνο, τομέα».

Στον αντίποδα, οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την αντιπολίτευση και δεν βρίσκουν σε αυτήν «μια ρεαλιστική διέξοδο», υποστήριξε. Αντιθέτως, συνέχισε από την κυβέρνηση έχουν «μια θετική αναμονή». Πάντως, «δεν θεωρούμε καμία ψήφο δεδομένη» ανέφερε και θύμισε ότι πρώτη φορά κυβέρνηση στον έκτο χρόνο διακυβέρνησής της έχει τέτοιο προβάδισμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και στρεβλώσεις, αδικίες, δικαιολογημένα παράπονα, λάθη, αναγνώρισε.

Για το βιβλίο, τέλος, του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, είπε πως δεν το έχει διαβάσει και «δεν νομίζω να το διαβάσω, είναι πολύ νωπές οι μνήμες», δήλωσε ο Θ. Κοντογεώργης. Αλλά από αυτά που ειπώθηκαν παρατήρησε πως «δεν έχει γίνει καμιά εμβριθής ανάλυση (σ.σ. από τον Αλ. Τσίπρα) στα αποτελέσματα των πολιτικών του ή τα πρόσωπα». Ενώ οι αντιπαραθέσεις, στις οποίες αναφέρεται, αφορούν το εσωτερικό του κομματικού χώρου όχι την κοινωνία, εκτίμησε κλείνοντας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ