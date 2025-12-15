Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

Από κόσκινο 6.600 επιστροφές ΦΠΑ και 8.318 μερικοί έλεγχοι με διασταυρώσεις δεδομένων από POS, ηλεκτρονικά βιβλία, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές.

Φουλ επίθεση κατά της φοροδιαφυγής έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλές επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με τον τζίρο τους αλλά και υποθέσεις υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας στοιχεία από διασταυρώσεις δεδομένων από POS, myDΑΤΑ και ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής προβλέπει 6.600 ελέγχους σε επιστροφές ΦΠΑ με την επιλογή των υποθέσεων να γίνεται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων βρίσκονται επιχειρήσεις και επαγγελματίες με υψηλές επιστροφές ΦΠΑ σε σχέση με τον τζίρο τους, περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και τα αιτούμενα ποσά, φορολογούμενοι με ύποπτη συμπεριφορά ή με παραβάσεις στο παρελθόν καθώς και νεοσύστατες και εποχικές επιχειρήσεις με αιτήματα για πολύ υψηλά ποσά επιστροφών σε σχέση με το φορολογικό τους προφίλ.

Την ίδια ώρα, στο ραντάρ του ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις κατά το 2024 αν και από τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτει ότι είχαν πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Αντίστοιχοι έλεγχοι δρομολογούνται και για το φορολογικό έτος 2023, με τη χρήση των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Παράλληλα θα διενεργηθούν 8.318 μερικοί έλεγχοι με διασταυρώσεις δεδομένων από POS, ηλεκτρονικά βιβλία, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και άλλες πηγές.

Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ από ΦΠΑ την τελευταία 15ετία

Η εντατικοποίηση και η αναβάθμιση των ελέγχων σε συνδυασμό με την ενίσχυση και επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών έχει συμβάλλει στη δραστική μείωση του «κενού ΦΠΑ» καθώς από 29% που ήταν το 2017 περιορίστηκε στο 11,4% το 2023, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η χώρα μας ήδη μετράει απώλειες 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία. Το 2023 υπολογίζεται ότι «χάθηκαν» 2,532 δισ. ευρώ, ενώ για το 2024 εκτιμάται ότι οι απώλειες περιορίστηκαν στα 2,116 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με τις ετήσιες εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, οι μεγαλύτερες απώλειες του κράτους από το... χαμένο ΦΠΑ, καταγράφηκαν το 2011 (9,1 δισ. ευρώ).

Η εικόνα πάντως βελτιώνεται μετά το 2018 με τις απώλειες να περιορίζονται κάτω από τα 5 δισ. ευρώ (4,872 δισ. ευρώ το 2019, 3,533 δισ. ευρώ το 2020, 2,969 δισ. ευρώ το 2021, 2,644 δισ. ευρώ το 2022, 2,532 δισ. ευρώ το 2023, 2,116 δισ. ευρώ το 2024).