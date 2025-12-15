Δημοσκόπηση Alco: Το 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις - Πρώτη η ΝΔ

Σε ερώτηση για το αν η λειτουργία της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών, το 69% απαντά αρνητικά.

Στο 23,6% ανέρχεται η πρόθεση ψήφου για την Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, ενώ με 11,6% ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση με 9,5%.

Το ΚΚΕ σημειώνει ποσοστό 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,7%, ενώ το 20,9% παραμένει αναποφάσιστο.

Σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,6%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

Ελληνική Λύση: 9,5%

ΚΚΕ: 7,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,3%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 2,6%

Νέα Αριστερά: 1,1%

Άλλο κόμμα: 4,5%

Αναποφάσιστοι: 20,9%

Αγροτικές κινητοποιήσεις

Δικαιολογημένες οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε ποσοστό 78%, με το 15% να απαντά όχι και το 7% Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ.

Παράλληλα, για τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 69% θεωρεί δεν είναι ουσιαστική και δεν πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών, αντίθετα με το 16% που είναι πιο αισιόδοξο.

«Ο Τσίπρας επαναλαμβάνει τα ίδια»

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, στο ερώτημα για το αν μετά την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη» και την πρόσφατη ομιλία του, θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει μια καινούργια πολιτική πρόταση ή επαναλαμβάνει τα ίδια με την περίοδο της διακυβέρνησής του, το 68% απάντησε ότι επαναλαμβάνει τα ίδια ενώ το 15% πιστεύει ότι παρουσιάζει μια νέα πρόταση.