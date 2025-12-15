Έγραψε ιστορία ο Έλον Μασκ: Πρώτος άνθρωπος με πλούτο 600 δισ. δολαρίων

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μόλις έφτασε σε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο χάρη στην ραγδαία αύξηση της αποτίμησης της SpaceX.

Ένα ακόμη γιγάντιο άλμα προς το να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο έκανε ο Έλον Μασκ. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η SpaceX του Μασκ ξεκίνησε ένα tender offer αποτιμώντας την εταιρεία στα 800 δισ. δολάρια, από 400 δισ. δολάρια τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Forbes. Το ράλι ενίσχυσε την περιουσία του Μασκ, ο οποίος κατέχει περίπου το 42% της SpaceX, κατά 168 δισ. δολάρια, φτάνοντας περίπου τα 677 δισ. δολάρια!

Ο Μασκ είναι πλέον ο πρώτος άνθρωπος που η περιουσία του ανέρχεται σε 600 δισ. δολάρια ή περισσότερο. Κανείς άλλος δεν είχε ποτέ περιουσία 500 δισ. δολάρια. Το tender offer έρχεται καθώς η SpaceX στοχεύει σε μια αρχική δημόσια προσφορά το 2026 που θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια. Ακόμα και χωρίς μια IPO, η οποία πιθανότατα θα καθιστούσε τον Μασκ τρισεκατομμυριούχο, το μερίδιό του στην SpaceX, που εκτιμάται σε 336 δισ. δολάρια, είναι πλέον το πιο πολύτιμο asset του.

Εντωμεταξύ, το μερίδιό του 12% στην Tesla αξίζει 197 δισ. δολάρια, ενώ ήδη από τον Νοέμβριο, οι μέτοχοί της ενέκριναν ένα πακέτο ρεκόρ αμοιβών που θα μπορούσε να δώσει στον Μασκ έως και 1 τρισ. δολάρια σε μπόνους εάν η κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων επιτύχει τα ορόσημα απόδοσης "Mars shot", όπως η αύξηση της κεφαλαιοποίησής της περισσότερο από οκτώ φορές τα επόμενα δέκα χρόνια.

Και μετά υπάρχει η xAI Holdings του Μασκ, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες για την άντληση νέας χρηματοδότησης με αποτίμηση 230 δισ. δολαρίων, νούμερο υπερδιπλάσιο από την αποτίμηση των 113 δισ. δολαρίων που κατείχε όταν ιδρύθηκετον Μάρτιο, μετά από συγχώνευση της startup τεχνητής νοημοσύνης xAI με την X (πρώην Twitter). Το Forbes εκτιμά ότι ο Μασκ κατέχει μερίδιο 53% στην xAI Holdings αξίας 60 δισ. δολαρίων.

Η υπέρβαση του net worth των 600 δισ. δολαρίων είναι μόνο το τελευταίο σε μια σειρά ορόσημων που έχει πετύχει ο Μασκ τα τελευταία χρόνια. Η περιουσία του υπολογίζονταν σε 24,6 δισ. δολάρια τον Μάρτιο του 2020. Η άνοδος της μετοχής της Tesla τον κατέστησε τον πέμπτο άνθρωπο που είχε ποτέ περιουσία 100 δισ. δολαρίων μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Στη συνέχεια, έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2021, με πλούτο σχεδόν 190 δισ. δολαρίων.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 έγινε ο τρίτος άνθρωπος που έχει περιουσία 200 δισ. δολαρίων (ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και ο Γάλλος Μπερνάρ Αρνό του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH τον ξεπέρασαν). Ο Μασκ έφτασε τα 300 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο του 2021, τα 400 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο του 2024 και τα 500 δισ. δολάρια τον Οκτώβριο. (Ο Λάρι Έλισον της Oracle είναι ο μόνος άλλος που έχει φτάσει τα όρια των 300 και 400 δισ. δολαρίων.)

Τώρα, ο Μασκ είναι πιο κοντά στο να γίνει τρισεκατομμυριούχος παρά να χάσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, δεδομένου του προβαδίσματος των 425 δισ. δολαρίων που έχει έναντι του νυν Νο. 2, συνιδρυτή της Google Λάρι Πέιτζ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται στα 252 δισ. δολάρια. Και με τον Μασκ μόλις 23 δισ. δολάρια μακριά από το όριο των 700 διοσ. δολαρίων, ίσως να μην χρειαστεί να περιμένει πολύ για το επόμενο σημαντικό του ορόσημο.

Φωτογραφία: @associatedpress