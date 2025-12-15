Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν παραγωγικές

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Επίσης, σημειώνεται ότι σήμερα το απόγευμα μεταβαίνει στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ θα λάβει μέρος σε μια συνάντηση εργασίας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη», υπογραμμιζει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας αναμένονται επίσης στο Βερολίνο, για να πάρουν μέρος σε αυτή τη μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για το ουκρανικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ