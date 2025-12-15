Πιερρακάκης: Η Ελλάδα σύντομα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

Ο ΥΠΕΘΟ αναφέρθηκε στις προκλήσεις του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και στη σημασία των ψηφιακών εργαλείων στην οικονομία.

Την πρώτη ομιλία του ως Πρόεδρος του Eurogroup, έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο συνέδριο digital economy forum 2025: «from vision to impact» που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και διοργάνωσε ο ΣΕΤΕ.

Από ένα γνωστό για τον ίδιο περιβάλλον, αυτό της πληροφορικής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις προκλήσεις του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και στη σημασία των ψηφιακών εργαλείων στην οικονομία.

Μιλώντας σε μια κατάμεστη αίθουσα από επιχειρηματίες του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «παράθυρο στον κόσμο», ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στα σημαντικά έργα που έγιναν στη χώρα λέγοντας ότι «σύντομα η Ελλάδα θα έχει περάσει στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική». Και όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «έχουμε πετύχει έναν άθλο μέσα σε λίγα χρόνια».

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους απαλείφει τη γραφειοκρατία

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε εκτενώς στα οφέλη, τόσο για τους πολίτες όσο και για το κράτος από την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση συναλλαγών και βελτίωση του περιβάλλοντος για το επιχειρείν.

Αναφερόμενος στην αλλαγή που έχει σημειωθεί στη χώρα μας, σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα θετικά δημοσιεύματα του ξένου Τύπου κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup.

«Όλα αυτά συνέβησαν μαζί, τα πετύχαμε και το βίωσα πολύ ξεκάθαρα και πολύ έντονα και τις τελευταίες εβδομάδες κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς μου για την προεδρία του Eurogrou. Γυρνώντας πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ειδικά στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης διάβαζα το πόσο πολύ έχει εισπραχθεί αυτή η αλλαγή που έχει γίνει στη χώρα» σχολίασε.

Aπευθυνόμενος σε έναν κοινό από managers τεχνολογικών εταιρειών ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ανθρώπινο δυναμικό: «Αν υπάρχει ένα μάθημα που εγώ έμαθα από την πρώτη τετραετία με την ιδιότητα τότε του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας, ήταν ότι όταν σχεδιάζουμε πολιτικές, συνήθως έχουμε έναν νομικό στο δωμάτιο και περισσότερους και έναν οικονομολόγο στο δωμάτιο… Νομίζω ότι το 2025 αν δεν έχεις και ανθρώπους που καταλαβαίνουν από τεχνολογία στο δωμάτιο, σχεδιάζεις λάθος πολιτικές». Επιπρόσθετα ανέφερε ότι «η ψηφιακή πολιτική δεν έχει το ψηφιακό στον πυρήνα της, γιατί δεν αφορά τόσο την τεχνολογία, αλλά το managment». Και όπως χαρακτηριστικά είπε, «μπορείς να είσαι καινοτόμος ως προς τον τρόπο που διοικείς».

«Κάθε χώρα είναι μοναδική στην υφή της και στη θεσμική της αρχιτεκτονική, αλλά σίγουρα μπορεί να εμπνέεται ένας από τον άλλον» σχολίασε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Τι είπε για την ψηφιακή πολιτική

«Οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του Ταμείου Ανάκαμψης μας επέτρεψαν να φύγουμε από τη σφαίρα του αναγκαίου και να μπούμε στο πεδίο του επιθυμητού και να γίνουν και πολλά έργα της νέας φάσης, τα οποία ήταν προαπαιτούμενο να γίνουν» δήλωσε, μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης.

Μιλώντας για την ψηφιακή πολιτική ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε: «Μόλις όλα αυτά τα έργα, τα οποία πολλές από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα σήμερα παραδοθούν, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα θα έχει περάσει από περίπου το μέσο όρο, ενδεχομένως στην πρώτη δεκάδα, αν όχι στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν την έννοια του ψηφιακού στις δημόσιες υπηρεσίες τους».

Όσον αφορά τις ασύρματες επικοινωνίες ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «είμαστε από τους πρωτοπόρους με τη μετάβαση στο 5G. Στη σταθερή, έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις και βέβαια έχουμε τις σταθερές προκλήσεις της ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στον ιδιωτικό τομέα». Παράλληλα ανέφερε ότι «πρόκληση είναι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε βασικές ή και πιο ενδελεχείς ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο του πληθυσμού».

Από το Gov.gr στο πρόγραμμα Mίτος

«H ανάγκη του ανθρώπου ορίζει την τεχνολογία» σχολίασε ο Υπουργός αναφορικά με τη δημιουργία λύσεων μέσα στην περίοδο του Covid-19, σημειώνοντας ότι «αυτό μας έκανε να ξανασχεδιάσουμε το κράτος».

Παράλληλα ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε δύο από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους δηλώνοντας ότι «το πρόγραμμα Mίτος είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες, εκτός από gov.gr».

Και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, στην προσπάθεια για εξέλιξη και δημιουργία θα «πρέπει να μετρήσουμε τους εαυτούς μας». Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε ακόμη και στην εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.

«Πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης. Με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%». Αναλύοντας στο σκεπτικό του για την ελληνική οικονομία και τις προκλήσεις μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε: «Πρέπει να περάσουμε στη λογική ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν αλλά γεννιούνται».

Τι είπε για το δημόσιο χρέος

Σχετικά με το δημόσιο χρέος ανέφερε: «Θα είμαστε κάτω από το 140% του χρόνου και, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε κάτω από το 120% το 2029». Μιλώντας τέλος για τον ψηφιακό μετασχηματικό σημείωσε ότι οι προκλήσεις είναι αναδυόμενες και διαρκείς. «Η τεχνολογία διαρκώς επιταχύνει τους ρυθμούς. Το δημογραφικό επηρεάζει τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιώνει και ακουμπά τα πάντα. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη».

Και όπως είπε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, «η καμπύλη που έχουμε διαγράψει είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε σε έναν κύκλο που μπορούμε να κάνουμε το σωστό. Έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τις ιδέες και πάνω απ’όλα έχουμε και οφείλουμε να αποκτήσουμε περισσότερο την πίστη και τη βαθιά πεποίθηση του να πιστέψουμε στους εαυτούς μας».