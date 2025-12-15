Η Ικτίνος ολοκληρώνει τη συμφωνία για το ακίνητό της στη Σητεία, ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό αποτύπωμα της Κρήτης

Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η Ικτίνος συνεργάζεται με έναν ισχυρό διεθνή επενδυτή, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα στρατηγικό συνεργάτη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Σήμερα ανακοινώθηκε από την Ικτίνος η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη διαχείριση του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας από την εταιρεία CBE Capital Ltd με την οποία η Ικτίνος αποκτά και δικαιώματα προαίρεσης. Η συμφωνία διασφαλίζει ότι, αν δεν επιτευχθεί πώληση σε τρίτο επενδυτή σε υψηλότερη αξία εντός δύο ετών, η CBE αναλαμβάνει την υποχρέωση εξαγοράς με προσυμφωνημένο τίμημα, με την εταιρεία να έχει το δικαίωμα ενεργοποίησης της σχετικής πρόβλεψης.

Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η Ικτίνος συνεργάζεται με έναν ισχυρό διεθνή επενδυτή, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα στρατηγικό συνεργάτη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η εταιρεία CBE εξειδικεύεται σε επενδύσεις πολυτελών ξενοδοχείων και επωνύμων κατοικιών και διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχημένων επενδύσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ελλάδας, όπου συμμετέχει ως συν-επενδυτής στο υπό ανάπτυξη έργο Six Senses Porto Heli, δείχνοντας εξαιρετικά ικανή να αναπτύξει το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η συγκεκριμένη επιτυχής συμφωνία της Ικτίνος, ενισχύει σημαντικά το τουριστικό αποτύπωμα της Κρήτης. Η ενδεδειγμένη αξιοποίηση του ακινήτου της Σητείας θα ωφελήσει πολύπλευρα την Κρήτη, αναπτύσσοντας περαιτέρω τη συγκεκριμένη περιοχή της και δημιουργώντας θέσεις εργασίας, τόσο στον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο. Παράλληλα, όμως θα φέρει και μετρήσιμα οφέλη για την Ικτίνος, ενισχύοντας τα έσοδα της και επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στο βασικό της επιχειρηματικό αντικείμενο, την εξόρυξη, επεξεργασία και πώληση μαρμάρων.