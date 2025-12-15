Δ. Τσιόδρας: Η εκλογή Πιερρακάκη είναι νίκη σε τρία επίπεδα - της Ελλάδας, της Ευρώπης, του ΕΛΚ

Πρόσθεσε ότι αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Ευρώπη αφού επαναβεβαιώνει την πολιτική και οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Ως μεγάλη νίκη για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες, την Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) χαρακτήρισε ο Δημήτρης Τσιόδρας την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως Προέδρου του Eurogroup, σε παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Στρασβούργο.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημείωσε χαρακτηριστικά «Ποιος θα φανταζόταν την εκλογή του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών πριν από κάποια χρόνια όταν υπήρχε στο τραπέζι και το σενάριο του Grexit» ενώ υπογράμμισε ότι αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα και δικαιώνει τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης.

Πρόσθεσε ότι αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την Ευρώπη αφού επαναβεβαιώνει την πολιτική και οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας από μια χώρα στο χείλος του γκρεμού, σε μια χώρα που πετυχαίνει έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. «Είναι επιτυχία και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αφού τα επιτεύγματα αυτά έγιναν από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε χαρακτηριστικά.