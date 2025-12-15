Χάνει και το ορόσημο των 86.000 δολαρίων το Bitcoin με πτώση 3%

Η αρνητική εικόνα δεν αλλάζει ακόμη και μετά την μείωση των επιτοκίων από την Fed που φαίνεται πως απέτυχε να αναζωογονήσει τη δυναμική των ψηφιακών assets.

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων χάνοντας και το όριο των 86.000 δολαρίων υποχωρεί το Bitcoin, με το θετικό επενδυτικό κλίμα να εξασθενεί, καθώς η ναυαρχίδα των crypto βυθίζεται βαθύτερα στο bear market.

Το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διολισθαίνει 3,41% στα 85.591 δολάρια με απώλειες 30% από το ιστορικό υψηλό του, στα 126.000 δολάρια που σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου.

Το BTC δέχεται ισχυρές πιέσεις μαζί με άλλα high risk assets τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά δεν έχει ανακάμψει με αναλυτές να βλέπουν την αγορά να «κοκκινίζει» από την ασθενή ρευστότητα και την αποδυνάμωση της όρεξης για ρίσκο.

