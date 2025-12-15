Άνοδος στις ευρωαγορές - Πιέσεις σε φαρμακευτικό και αμυντικό κλάδο

Αναμένονται αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική από ΕΚΤ, BoE, Riksbank και Norges Bank την Πέμπτη αλλά και νέα μάκρο για πληθωρισμό σε Ευρωζώνη και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε θετική νότα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις αποφάσεις κεντρικών τραπεζών που αναμένονται ενός της εβδομάδας αλλά και στις εξελίξεις των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,74% στις 582,54 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,47% στις 5.747 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη αναρριχήθηκε 0,3% στις 24.259 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,7% στις 8.124 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 1,06% στις 9.751 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 1,39% στις 44.116 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 ανήλθε στις 17.043 μονάδες, με +1,12%.

Παρόλα αυτά στο ταμπλό, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου σημείωσαν πτώση, καθώς οι συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία πήραν νέα τροπή.

Οι γερμανικές Rheinmetall και η Renk έχασαν 2,6% και 0,9% αντίστοιχα, ενώ η Hensoldt διολίσθησε κατά 1%. Η σουηδική Saab υποχώρησε κατά 0,2%.

Η ολλανδική βιοφαρμακευτική εταιρεία Argenx έχασε 3,9% μετά τη διακοπή της τρίτης φάσης των δοκιμών για τη θεραπεία της θυρεοειδικής οφθαλμικής νόσου.

Επιπλέον, η Sanofi έκλεισε με πτώση 3,3% μετά την αποτυχία του φαρμάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας tolebrutinib, να επιτύχει την καθυστέρηση της εξέλιξης της αναπηρίας σε ασθενείς με σοβαρή μορφή της ασθένειας. Σε ακόμη ένα πλήγμα για τη μετοχή, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει αναβάλει την απόφαση για το πειραματικό φάρμακο, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες από τη ρυθμιστική αρχή μέχρι το επόμενο τρίμηνο

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, σε συνέντευξή της στη Financial Times, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank, θα λάβουν επίσης τις τελευταίες αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική για το 2025 την Πέμπτη. Μπορεί να είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

Επιπλέον, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ανακοινωθούν επίσης την Τετάρτη.