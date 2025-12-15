Aegean: Νέο μέλος του ΔΣ ο Γεώργιος Χριστόπουλος

Την παραίτησή του από τη θέση του μη-εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Aegean υπέβαλε ο κ. Νικόλαος Γεώργιος Νανόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Την παραίτησή του από τη θέση του μη-εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της Aegean υπέβαλε ο κ. Νικόλαος Γεώργιος Νανόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας την εκλογή του κ. Γεώργιου Χριστόπουλου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την εκλογή του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

2. Αναστάσιος Δαυίδ, Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

3. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Αντιπρόεδρος Β’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

4. Δημήτριος Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

5. Γεώργιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος

6. Στυλιανή Δημαράκη, εκτελεστικό μέλος

7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος

9. Ναταλία Νικολαΐδη, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

10. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

11. Νικόλαος Σοφιανός, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

12. Γεώργιος Χριστόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.

Η εν λόγω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Χριστόπουλος είναι Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής (Chief Operating Officer) του Ομίλου LASKARIDIS SHIPPING CO LTD έχοντας 38 έτη εμπειρίας στο Πολεμικό Ναυτικό. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Χριστόπουλου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.