Αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες μετά τις δηλώσεις Τσιάρα - Τι εξετάζεται

Οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων μετά και τις δηλώσεις Τσιάρα. Τι επεξεργάζονται τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας.

Ως «ασπιρίνες» χαρακτηρίζουν, σε πρώτη φάση, οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων τις ανακοινώσεις του Κώστα Τσιάρα. Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, ενώ προς το παρόν απορρίπτουν το ενδεχόμενο διαλόγου. Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητικότητα και εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη, κατά την οποία θα εξεταστούν αναλυτικά τα επόμενα βήματα και οι μορφές κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες προετοιμάζονται για τη συνεδρίαση του Συντονιστικού τους στον Πλατύκαμπο, προκειμένου να τοποθετηθούν επί των νέων δηλώσεων του ΥπΑΑΤ. Όπως σημειώνουν, αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση πλέον βλέπει τα αιτήματά τους και αναγνωρίζει το δίκαιο αυτών, ωστόσο επισημαίνουν ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς.

Ανάλογες συσκέψεις με αυτή του μπλόκου της Νίκαιας αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλα μπλόκα εντός της ημέρας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, μέχρι αύριο το απόγευμα αναμένεται η οριστική απάντηση των αγροτών στη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση για διάλογο, είναι πιθανό να υπάρξει αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ ενδέχεται να απομακρυνθούν από τα οδοστρώματα και να παραμείνουν παραταγμένα στην άκρη των εθνικών οδών, επιτρέποντας τη μερική κυκλοφορία των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών το Σαββατοκύριακο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στη Νίκαια με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, οι αγρότες μπαίνουν σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων. Τα 57 πιο δυναμικά μπλόκα της χώρας, σε επίπεδο μαζικότητας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, θα συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα και θα αποστείλουν τις αποφάσεις τους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εκείνη θα είναι και η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά επί των πρόσφατων δηλώσεων του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.