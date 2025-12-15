Ομόλογο Aktor: Υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές - Στο 4,7% η τελική απόδοση

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ. Η τελική απόδοση ορίστηκε στο 4,70%. 65.000 Ομολογίες κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Ευρείας ανταπόκρισης έτυχε το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ της AKTOR με υπερκάλυψη κατά 3,15 φορές ενώ η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από 7.351 επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 440,7 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,70% ετησίως.

Στις 16 Δεκεμβρίου, αρχίζει η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ. Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,70%, είναι οι εξής:

α) 75.000 Ομολογίες (53,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 140.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 29,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 65.000 Ομολογίες (46,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 140.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 65.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 4.710 Ομολογίες ως ακολούθως:

Παράλληλα, οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) ανήλθαν σε €3,8 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €136,2 εκατ. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 15.12.2025, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Ποσό έως €111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρειών του Ομίλου, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, και αφορά

υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας και κοινωνικών υποδομών εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Κεφάλαια που δεν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ανωτέρω χρήση θα δύνανται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου για την εξόφληση δανεισμού.

Ποσό έως €24,3 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, θα διατεθεί για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, διευκρινιζόμενου ότι ποσό έως €20 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο στο πλαίσιο της από 04.06.2025 σύμβασης πίστωσης ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού Νο. 2906082/28.03.2008 συνολικού ύψους €101 εκατ., με ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο κίνησης κατά την 30.06.2025 €20 εκατ.

Κεφάλαια που δεν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη χρήση αυτή θα δύνανται, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, να χρησιμοποιηθούν έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του από 03.12.2025 Ενημερωτικού Δελτίου. Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις, θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων έως και την οριστική διάθεσή τους, ενώ η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της ιστοσελίδας της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και με τα προβλεπόμενα μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, με την οριστική καταχώρηση να ολοκληρώνεται στις 15.12.2025. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι «AKTRΟ1» στα ελληνικά και «AKTRB1» στα λατινικά, ενώ η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής της αξίας. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2025.