Σε έναν κόσμο όπου τα chatbots μπορούν να εκτελέσουν πολλές από τις εργασίες που κάποτε έκαναν άνθρωποι, υπάρχουν δεξιότητες που μόνο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν.

Τεκτονικές αλλαγές θα συμβούν στην παγκόσμια αγορά εργασίας μέσα στην επόμενη πενταετία, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εισχωρεί «αθόρυβα» σε επαγγέλματα γνώσης, διοίκησης και ανάλυσης και σε ρόλους που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλείς» επειδή βασίζονταν στη σκέψη και στην εμπειρία.

Όπως αναφέρει η «Έκθεση για το Μέλλον της Εργασίας 2025» (Future of Jobs Report 2025) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), επαγγέλματα που στηρίζονται σε τυποποιημένες διαδικασίες, επαναλαμβανόμενες αποφάσεις και προβλέψιμες ροές εργασίας βρίσκονται σε φάση συρρίκνωσης, ενώ αντίθετα δεν κινδυνεύουν επαγγελματικοί ρόλοι που απαιτούν διαχείριση ανθρώπων, προτεραιοποίηση υπό πίεση, επικοινωνία, διακριτικότητα και κοινωνική ευφυΐα.

Σε έναν κόσμο όπου τα chatbots μπορούν να εκτελέσουν πολλές από τις εργασίες που κάποτε έκαναν άνθρωποι, υπάρχουν δεξιότητες που μόνο οι άνθρωποι μπορούν να έχουν: ενσυναίσθηση, περιέργεια, κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη, ηγεσία και οικοδόμηση σχέσεων.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που επαγγέλματα που θεωρούνται πιο ανθεκτικά στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι κυρίως τα ιατρικά και ερευνητικά επαγγέλματα, αλλά και τα χειρωνακτικά, τα οποία απαιτούν φυσική παρουσία ή πρακτική εργασία.

Στο «κόκκινο» λόγω αυτοματοποίησης

Ο Σαμ Άλτμαν, επικεφαλής της OpenAI, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι «χάνει τον ύπνο του» σκεπτόμενος τις πιθανές απώλειες θέσεων εργασίας εξαιτίας της AI. Έχει μάλιστα εκτιμήσει ότι έως και το 40% όλων των επαγγελμάτων θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν κάποια στιγμή στο μέλλον.

«Είμαι βέβαιος ότι μεγάλο μέρος της σημερινής εξυπηρέτησης πελατών, είτε γίνεται μέσω τηλεφώνου είτε μέσω υπολογιστή, θα αντικατασταθεί και ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να την κάνει καλύτερα» ανέφερε σε δηλώσεις του.

Βάσει της Έκθεσης Future of Jobs, τα επαγγέλματα που αναμένεται να συρρικνωθούν μέσα στην επόμενη πενταετία είναι τα εξής:

Ταχυδρόμοι/υπάλληλοι ταχυδρομικών υπηρεσιών

Ταμίες και υπάλληλοι τραπεζών

Υπάλληλοι καταχώρισης δεδομένων

Ταμίες και υπάλληλοι εκδοτηρίων εισιτηρίων

Διοικητικοί βοηθοί και εκτελεστικοί γραμματείς

Εργαζόμενοι στον κλάδο των εκτυπώσεων και συναφών επαγγελμάτων

Υπάλληλοι λογιστηρίου, τήρησης βιβλίων και μισθοδοσίας

Υπάλληλοι καταγραφής και αποθήκευσης υλικών

Συνοδοί και ελεγκτές μεταφορών

Πωλητές από πόρτα σε πόρτα και πλανόδιοι πωλητές

Γραφίστες

Εκτιμητές ζημιών, ελεγκτές απαιτήσεων και ερευνητές ασφαλιστικών υποθέσεων

Νομικοί λειτουργοί

Νομικοί γραμματείς

Τηλεπωλητές.

Τα επαγγέλματα που απειλούνται περισσότερο από την αυτοματοποίηση και τα ψηφιακά συστήματα, είναι τα εξής:

– Γραμματειακές και διοικητικές θέσεις: Αυτοματοποιούνται μέσω ψηφιακών βοηθών, αυτοματοποίησης ροών εργασίας και συστημάτων συνομιλίας (chatbots).

– Ταμίες και υπάλληλοι συναλλαγών: Αντικαθίστανται από αυτόματους ταμειακούς σταθμούς, ηλεκτρονικές πληρωμές και συστήματα self-service.

– Τηλεφωνητές και telemarketers: Αντικαθίστανται μέσω τηλεφωνικών ψηφιακών βοηθών και αυτοματοποιημένων κέντρων κλήσεων (call centers).

– Λογιστές και βοηθοί λογιστηρίου: Αυτοματοποιούνται από συστήματα λογιστικής (ERP) και εργαλεία λογιστικής βασισμένα σε ΤΝ.

– Υπάλληλοι καταχώρισης δεδομένων: Επαναλαμβανόμενες εργασίες καταγραφής εκτελούνται πλέον από λογισμικό.

– Εργαζόμενοι στον κλάδο των εκτυπώσεων: Επηρεάζονται από την πλήρη ψηφιακή μετάβαση και από συστήματα διάταξης σελίδων με ΤΝ.

– Υπάλληλοι βιβλιοθηκών και αρχειοθέτησης: Ηλεκτρονικά αρχεία, αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και ΤΝ μειώνουν την ανάγκη για χειροκίνητη διαχείριση εγγράφων.