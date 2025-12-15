Νέες απώλειες για το πετρέλαιο με φόντο Ουκρανία και Βενεζουέλα

Απώλειες μετά την κλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ - Βενεζουέλας, τις ανησυχίες για την υπερπροσφορά και τον αντίκτυπο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας.

Νέα πτώση σημείωσε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές εξισορροπούσαν τις αναταραχές που συνδέονται με την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας με τις ανησυχίες για την υπερπροσφορά και τον αντίκτυπο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,31%, στα 60,65 δολάρια το βαρέλι και το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ απώλεσε 1,44% στα 56,61 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια μέτρησαν απώλειες άνω του 4% την περασμένη εβδομάδα, λόγω των προσδοκιών για παγκόσμιο πλεόνασμα «μαύρου χρυσού» το 2026.

Οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν μειωθεί απότομα από τότε που οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο την περασμένη εβδομάδα και επέβαλαν νέες κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που συνεργάζονται με το Καράκας.

Παράλληλα, η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην προσφορά πετρελαίου, με το Reuters να αναφέρει τα σχέδια των ΗΠΑ να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, εντείνοντας την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο.

«Η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η επίτευξη χαμηλών μηνιαίων τιμών σε όλα τα μεγάλα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης την περασμένη εβδομάδα θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε πιο μεγάλη πτώση, αν δεν υπήρχε η αύξηση του γεωπολιτικού θερμομέτρου από τις ΗΠΑ όσον αφορά τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τζον Έβανς, αναλυτής της PVM.

Ωστόσο, οι άφθονες αποστολές πετρελαίου που βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς την Κίνα - τον μεγαλύτερο αγοραστή πετρελαίου της Βενεζουέλας - καθώς και οι μεγάλες παγκόσμιες προμήθειες με την ασθενέστερη ζήτηση μετριάζουν μέρος των επιπτώσεων των διαταραχών εφοδιασμού που συνδέονται με την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου.

Ταυτόχρονα, η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ για Ουκρανία άσκησε καθοδικές πιέσεις για τον «μαύρο χρυσό». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να εγκαταλείψει την φιλοδοξία της χώρας του να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, καθώς είχε πεντάωρες συνομιλίες με Αμερικανούς απεσταλμένους στο Βερολίνο.

Μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε τελικά να αυξήσει την προσφορά πετρελαίου στη Ρωσία, η οποία επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις από τις δυτικές χώρες. Οι προσδοκίες για πλεόνασμα επηρέασαν επίσης τις τιμές, όπως και τα ασθενέστερα οικονομικά δεδομένα από την Κίνα. Η παραγωγή των εργοστασίων στη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου επιβραδύνθηκε σε χαμηλό 15 μηνών τον Νοέμβριο, ενώ οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν με τον ασθενέστερο ρυθμό από τον Δεκέμβριο του 2022.