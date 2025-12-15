Κάλας: Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν

Οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στα σενάρια ειρηνευτικού σχεδίου είναι «εξαιρετικά δύσκολες» και, κατά την άποψή της, «αντανακλούν τη ρωσική τακτική».

Η Ουκρανία είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υπογράμμισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, στις δηλώσεις της μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση περί εδαφικών παραχωρήσεων από την πλευρά του Κιέβου.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν. Αν το πάρει, θα θέλει κι άλλο. Οι παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τον επιτιθέμενο και όχι από το θύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνονται στα σενάρια ειρηνευτικού σχεδίου είναι «εξαιρετικά δύσκολες» και, κατά την άποψή της, «αντανακλούν τη ρωσική τακτική».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκατάλειψης της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν για να φτάσουν στην ειρήνη».

Σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, η Ύπατη Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ένταξη κάθε χώρας στην ΕΕ βασίζεται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναφορά συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο ειρηνευτικό σχέδιο δείχνει ότι «οι Αμερικανοί το σπρώχνουν», κάτι που -όπως είπε- θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό μήνυμα για κράτη-μέλη που διατηρούν επιφυλάξεις, φωτογραφίζοντας την Ουγγαρία, ώστε να αρθεί το βέτο στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματισμένη ενημέρωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ από τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. «Δεν ξέρω αν ήταν κυβερνοεπίθεση, αλλά η τεχνολογία δεν δούλεψε και έτσι δεν έχω κάτι να σας πω», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σχέδιο χορήγησης δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, με εγγύηση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο χαρακτήρισε «game changer» για την πορεία του πολέμου. Όπως είπε, ελπίζει ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, παραδεχόμενη ωστόσο ότι «βλέπει πόσο δύσκολο είναι» να επιτευχθεί συμφωνία.

Απαντώντας στις αντιρρήσεις του Βελγίου, η Ύπατη Εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι ανησυχίες του έχουν ακουστεί και κατανοηθεί», επισημαίνοντας ότι υπάρχει κοινή βούληση να μοιραστεί το βάρος μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας, η Κάγια Κάλας απάντησε ότι όλες οι επιλογές έχουν εξεταστεί εδώ και καιρό και ότι το συγκεκριμένο δάνειο αποζημιώσεων αποτελεί «τη πιο βιώσιμη επιλογή». Όπως εξήγησε, η λύση του κοινού δανεισμού μέσω ευρωομολόγων απαιτεί ομοφωνία, την οποία δεν στηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. «Η βασική αρχή είναι ότι αυτός που καταστρέφει πρέπει και να αποζημιώσει. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε μέχρι τώρα», σημείωσε.

Εξάλλου, οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας απασχόλησαν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Κάγια Κάλας ανέφερε ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τους οικονομικούς του δεσμούς ως εργαλείο πολιτικής πίεσης. Όπως είπε, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν τρόπους καλύτερης αξιοποίησης του εμπορικού «οπλοστασίου» της Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα. «Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα μόνη της», κατέληξε.

Κάλας: Νέες κυρώσεις σε πλοία του «σκιώδους στόλου» - Αμερικανικές εγγυήσεις «όχι μόνο στα χαρτιά»

Στις αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με την Ουκρανία, αναφέρθηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι οι προτεραιότητες είναι «περισσότερη πίεση στη Μόσχα και μεγαλύτερη υποστήριξη προς το Κίεβο». Όπως είπε, οι υπουργοί Εξωτερικών αποφάσισαν την επιβολή κυρώσεων σε ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τον σκιώδη ρωσικό στόλο, καθώς και σε άτομα που βρίσκονται στη Λευκορωσία και συνδέονται με υβριδικές απειλές κατά των χωρών της ΕΕ. «Σήμερα επιβάλαμε κυρώσεις σε αρκετά άτομα που συνδέονται με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, καθώς και σε ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσης, προσθέσαμε 40 πλοία στη λίστα των κυρώσεων, ενώ θα επιβάλλουμε κυρώσεις σε πλοία του "σκιώδους στόλου" σε μηνιαία βάση» τόνισε, προσθέτοντας πως «καθώς οι υβριδικές επιθέσεις από τη Λευκορωσία αυξάνονται, επεκτείναμε το καθεστώς κυρώσεων για να στοχεύσουμε εκείνους που είναι υπεύθυνοι. Το μήνυμα είναι σαφές. Αυτοί που απειλούν την ασφάλειά μας θα αντιμετωπίσουν συνέπειες», τόνισε.

Αναφορικά με την ετοιμότητα της Ουκρανίας να εγκαταλείψει τον στόχο ένταξης στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα σταθερές εγγυήσεις ασφαλείας, η Ύπατη Εκπρόσωπος δήλωσε πως «οι υπουργοί ήταν σαφείς ότι οποιαδήποτε ειρηνική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, καθώς η Ουκρανία έχει πιεστεί να αποδεχτεί την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Αυτές οι εγγυήσεις θα είναι το μόνο μέσο που μπορεί να αποτρέψει τη Ρωσία από το να επαναλάβει την επίθεση». Η ίδια εξήγησε ότι οι εγγυήσεις και από τους Αμερικανούς πρέπει να είναι «όχι μόνο στα χαρτιά», αλλά στο έδαφος, με συγκεκριμένο αριθμό στρατιωτών και δυνατοτήτων, δηλαδή όπως επεσήμανε «πρέπει να συμβαδίζει με εξαιρετικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας». Η Κάγια Κάλας επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη και ότι όλη η πίεση που ασκείται για περισσότερες παραχωρήσεις «στην πραγματικότητα, αποδεικνύει την τακτική διαπραγμάτευσης της Ρωσίας».

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω τεχνικών προβλημάτων, θέτοντας το ζήτημα μιας κυβερνοεπίθεσης. Ερωτηθείσα για τις συνομιλίες, απάντησε ότι «στην πραγματικότητα, δεν έχω πολλά να αναφέρω από τις συζητήσεις με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς δεν ξέρω αν επρόκειτο για κυβερνοεπίθεση, αλλά σίγουρα η τεχνολογία δεν λειτούργησε σωστά. Έτσι, δεν είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις για το δάνειο αποζημιώσεων».

Το θέμα του δανείου προς την Ουκρανία, όπως είπε, συζητήθηκε μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, τονίζοντας ότι το δάνειο αποζημιώσεων είναι η πιο βιώσιμη λύση αυτήν τη στιγμή, καθώς «θα φύγει η πίεση από το Βέλγιο» και «όλοι γύρω από το τραπέζι κατανοούν τις ανησυχίες του και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν αυτά τα βάρη και τον κίνδυνο». Η ίδια δήλωσε ότι είχε προτείνει τα ομόλογα του ευρώ ως εναλλακτική, αλλά δεν έχει βρει τη συναίνεση από όλα τα κράτη μέλη. «Επομένως, το δάνειο αποζημιώσεων παραμένει η καλύτερη επιλογή», όπως τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ