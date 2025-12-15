Προς ιστορικό ρεκόρ η μετοχή της Tesla μετά από 12 μήνες

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Tesla, που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο, απογοήτευσαν τους επενδυτές, καθώς το κόστος υπονόμευσε το ρεκόρ στις πωλήσεις οχημάτων.

Με άλμα άνω του 4% η μετοχή της Tesla συνεχίζει το ράλι της και βρίσκεται σε τροχιά να κλείσει σε ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024, αψηφώντας τις ανησυχίες για την υπερβολική αποτίμησή της και την ραγδαία πτώση των πωλήσεών της σε μεγάλες αγορές όπως είναι η Ευρώπη.

Ήταν μια δύσκολη επιστροφή για την κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, ο τίτλος της οποίας έχει υπερδιπλασιαστεί από το χαμηλό στις αρχές Απριλίου εν μέσω μιας ευρύτερης κατάρρευσης της αγοράς που προκλήθηκε από την επιθετική δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μετοχή διαπραγματεύεται σχεδόν στα 480 δολάρια και εάν τα κέρδη διατηρηθούν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα κλείσει σε νέο ιστορικό υψηλό. Το τελευταίο ρεκόρ κλεισίματος ήταν 479,86 δολάρια στις 17 Δεκεμβρίου πέρυσι.

«Η μετοχή της Tesla συναλλάσσεται τόσο με βάση το συναίσθημα όσο και με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη, και η επιχείρηση παίζει δεύτερο ρόλο στην ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης που στηρίζει την αποτίμηση του 1 τρισ. δολαρίων» τόνισε ο Ματ Μπρίτζμαν, ανώτερος αναλυτής μετοχών στην Hargreaves Lansdown.

Αυτές οι πωλήσεις ρεκόρ έκρυβαν μια πιο δύσκολη προοπτική για την επιχείρηση του Έλον Μασκ. Τα θεμελιώδη μεγέθη της Tesla έχουν αποδυναμωθεί ραγδαία φέτος, με τις πωλήσεις να αντιμετωπίζουν δυσκολίες παγκοσμίως, το guidance για τα κέρδη να υποβαθμίζεται και τους ελέγχους να αυξάνονται.

Οι τοποθετήσεις του Έλον Μασκ στις αρχές του έτους είχαν πυροδοτήσει φόβους ότι το ενδιαφέρον του για τη διοίκηση της αυτοκινητοβιομηχανίας μπορεί να μειώνεται, και η προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει τις πωλήσεις προσφέροντας φθηνότερα μοντέλα των δημοφιλών οχημάτων της αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό.

Τέτοιες ανησυχίες, σε συνδυασμό με τους δασμούς του Τραμπ και τη δημόσια αποχώρηση του Μασκ από το DOGE, επηρέασαν τη μετοχή, η οποία μέχρι τον Απρίλιο είχε αποδυναμωθεί έως και 50% από το υψηλό του Δεκεμβρίου.

Από τότε, ο τίτλος της Tesla έχει σημειώσει μια θεαματική ανάκαμψη, σε ένα ακόμη παράδειγμα της ικανότητας του Μασκ να τροφοδοτεί το επενδυτικό κλίμα. Η εταιρεία έχει επίσης λάβει αρκετές αναβαθμίσεις και αυξήσεις τιμών-στόχων με βάση τις δυνατότητές της να κυριαρχήσει στον χώρο του αυτοματισμού.