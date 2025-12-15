Nέα άνοδος για τον χρυσό - Με άλμα και το ασήμι

Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, τείνει να αποδίδει καλά σε περιόδους γεωπολιτικο-οικονομικής αβεβαιότητας και σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Διεύρυνε τα κέρδη του τη Δευτέρα ο χρυσός μετά την πρόοδο στις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι traders βρίσκονται εν αναμονή κρίσιμων στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,2% στα 4.309,82 δολάρια ανά ουγγιά αφού έγραψε κέρδη άνω του 1% ενδοσυνεδριακά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ κατέγραψαν άνοδο 0,2% στα 4.335,2 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι στην αγορά σποτ του επιδόθηκε σε ράλι 2,6% στα 63,61 δολάρια, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 64,65 δολαρίων την Παρασκευή, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από το ορόσημο των 65 δολαρίων/ουγγιά.

«Το ασήμι ηγείται όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα. Μέχρι το τέλος του έτους, θα διαπραγματευόμαστε πάνω από τα 65 δολάρια και θα μπορούσα να δω τα 70 δολάρια στις αρχές του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους», εκτίμησε ο Μπομπ Χάμπερκορν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της RJO Futures.

Εντωμεταξύ, η πλατίνα στην αγορά σποτ πρόσθεσε 2,5% στα 1.788,55 δολάρια, σε υψηλό από τον Σεπτέμβριο του 2011, ενώ το παλλάδιο σκαρφάλωσε σε υψηλό δύο μηνών, με άλμα σχεδόν 5% στα 1.560,25 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας φαίνεται να μειώνει τη ζήτηση για χρυσό, όπως επεσήμανε ο ανώτερος αναλυτής της Kitco Metals, Τζιμ Γουίκοφ ενώ συμπλήρωσε ότι ο χρυσός δέχεται επίσης πιέσεις από το profit taking και τη ρευστοποίηση θέσεων, καθώς ορισμένοι traders που αγόρασαν futures, τώρα πωλούν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τόνισε ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία», ενώ ένας Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε στο Reuters ότι έχει επιλυθεί το 90% των ζητημάτων Μόσχας - Κιέβου.

Την Τρίτη, αναμένεται να δημοσιευθούν στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα, ενώ την Πέμπτη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (Personal Consumption Index - PCE).

Οι αγορές δίνουν επί του παρόντος ότι πιθανότητα 78% για μείωση των επιτοκίων τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Ο χρυσός, που παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, τείνει να αποδίδει καλά σε περιόδους γεωπολιτικο-οικονομικής αβεβαιότητας και σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.